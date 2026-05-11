Deze series en films ga je deze week streamen: Good Omens voor The Punisher

Erwin Vogelaar
11 mei 2026, 15:33
Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 20 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 20 (2026):

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Punisher: One Last Kill 

Na het uitstekende tweede seizoen van Daredevil: Born Again, is het tijd om te zien waar Frank Castle al die tijd was. We zien in deze special hoe Frank zijn best doen om rust te vinden, terwijl hij wordt geplaagd door zijn verleden en onvermijdelijk weer in een gewelddadig conflict belandt.

The Punisher: One Last Kill kijk je vanaf 13 mei op Disney Plus.

2. Good Omens (seizoen 3)

We nemen afscheid van van engel Aziraphale en demoon Crowley in een 90 minuten durende special. Deze afsluiting focust zich niet alleen op de relatie tussen deze twee, maar ook een gebeurtenis dat nog even tussendoor komt: Jezus besluit terug te keren naar aarde. 

Het derde seizoen van Good Omens kijk je vanaf 13 mei op Prime Video. 

3. Berlin and the Lady with an Ermine

In deze spinoff van La Casa de Papel brengt meesterdief Berlin een team bij elkaar om een beroemd schilderij te stelen. Of zit er iets heel anders achter dit plan?

Berlin and the Lady with an Ermine kijk je vanaf 15 mei op Netflix. 

4. Haantjes (seizoen 2) 

In het eerste seizoen van Haantjes zagen we hoe vier vrienden zich aansloten bij een cursus over moderne mannelijkheid. Nu zijn ze terug, maar zijn ze wel echt verranderd?

Het tweede seizoen van Haantjes kijk je vanaf 13 mei op Netflix. 

5. Rivals (seizoen 2)

De vete tussen twee rijke Britse heren met invloed in de televisiewereld loopt dit tweede seizoen nog verder uit de hand. 

Het tweede seizoen van Rivals kijk je vanaf 15 mei op Disney Plus. 

Trailer van de week: The Odyssey

