Deze series en films ga je deze week streamen: Clarkson’s Farm gaat All In

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 23 van 2026 die je niet mag missen.

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Clarkson’s Farm (seizoen 5)

Het loopt weer eens heerlijk uit de hand op de boerderij van Jeremy Clarkson. Er rijden robottractors rond, een kudde schapen zorgt voor kopzorgen en Clarkson krijgt het aan zijn hart. Dit seizoen heeft zelfs een Nederlands randje, omdat er een bezoekje wordt gebracht aan een ultramoderne, drijvende boerderij in Rotterdam.

Het vijfde seizoen van Clarkson’s Farm kijk je vanaf 3 juni op Prime Video.

2. The Legend of Vox Machina (seizoen 4)

De onwaarschijnlijke helden van Vox Machina zijn terug voor een nieuw D&D-avontuur. Dit seizoen speelt zich een jaar later af en de groep gaat op jacht naar de Whispered One, een entiteit die de wereld dreigt te vernietigen.

Het vierde seizoen van The Legend of Vox Machina kijk je vanaf 3 juni op Prime Video.

3. Cape Fear

Een man (Javier Bardem) wordt na 17 jaar vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij onterecht vast heeft gezeten. Nu gaat hij achter zijn advocaat (Amy Adams) en haar familie aan.

Cape Fear kijk je vanaf 5 juni op Apple TV.

4. All In

Een asociaal Nederlands stel (Katja Schuurman en Diederik Ebbinge) gaat op dezelfde vakantie als een wat saai Belgisch stel en dat botst. Beide koppels hebben hun geheimen en die komen hoe dan ook boven tafel als de vakantie compleet in de soep loopt.

All In kijk je vanaf 6 juni op SkyShowtime.

5. Jumpers

In deze Disney-animatiefilm volg je dierenliefhebber Mabel. Ze gebruikt een nieuwe uitvinding van wetenschappers, om haar bewustzijn in een robotbever te plaatsen zodat ze tussen de dieren kan leven om hen beter te begrijpen.

Jumpers kijk je vanaf 3 juni op Disney Plus.

Trailer van de week: X-Men ’97 (seizoen 2)