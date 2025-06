Deze series en films ga je deze week streamen: Deep Cover, Echo Valley

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 24 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 24 (2025): Deep Cover, Echo Valley

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Deep Cover

Als je undercover bent, is niets zo belangrijk als meegaan met onverwachte situaties. Daarom huurt de politie drie improvisatieacteurs in om onder te duiken in de Londense onderwereld.

Deep Cover kijk je vanaf 12 juni op Prime Video.

2. Echo Valley

Wat doe je als je dochter bebloed thuiskomt? Bel je de politie, of doe je alles om je kind te beschermen? Julianne Moore speelt een moeder die met volle overtuiging voor de tweede optie kiest.

Echo Valley kijk je vanaf 13 juni op Apple TV Plus.

3. Patsers

Kun je ooit echt van je criminele verleden ontsnappen? De jeugdvrienden van Adamo hebben elk een oprechte carrière opgebouwd, maar worden toch weer meegesleurd in de gevaarlijke cocaïnehandel.

Patsers kijk je vanaf 14 juni op Prime Video.

4. Fubar (seizoen 2)

In het komische Fubar ontdekt een CIA-spion (Arnold Schwarzenegger), die op het punt staat met pensioen te gaan, dat zijn dochter ook een spion is. Dit seizoen sluit niemand minder dan The Matrix-actrice Carrie-Anne Moss zich aan bij de cast.

Het tweede seizoen van Fubar kijk je vanaf 12 juni op Netflix.

5. Snow White

De nieuwste hervertelling van Sneeuwwitje kan op een hoop kritiek rekenen. Nu is het jouw kans kom te zien of dat terecht is, want de film komt nu al op Disney Plus.

Snow White kijk je vanaf 11 juni op Disney Plus.

