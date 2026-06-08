Deze series en films ga je deze week streamen: voetbal en Tatta’s

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
8 juni 2026, 14:51
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: voetbal en Tatta’s

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 24 van 2026 die je niet mag missen.

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Nieuwe films en series week 24 (2026): voetbal en Tatta’s

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Dragon Strikers

Net op tijd voor het WK komt Disney met een animatieserie over voetbal, maar dan in een fantasywereld vol met magie. Een boerenjongen sluit zich aan bij een nieuw voetbalteam dat de schoolkampioen probeert te verslaan. Ondertussen brandt er een gevaarlijke kracht binnenin hem.

Dragon Strikers kijk je vanaf 10 juni op Disney Plus. 

Dragon Striker Official Trailer ⚽🥅 | New Series | @disneychannelanimation
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

2. The Rest is Football

Netflix heeft dit WK-seizoen elke dag een show met Gary Lineker, Alan Shearer en Micah Richards om onder andere de wedstrijden na te bespreken.

The Rest is Football kijk je vanaf 11 juni op Netflix.

The Rest Is Football | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

3. De Tatta’s: De serie (seizoen 2)

De Tatta’s zijn terug met een nieuw seizoen van hun komedieserie. Ieder lid van dit gezin probeert op hun eigen manier hun pad te vinden. 

Het tweede seizoen van De Tatta’s: De Serie kijk je vanaf 11 juni op Prime Video.

De Tatta's: De Serie Seizoen 2 | Officiële Trailer | Prime Video NL
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

4. Outlast: The Jungle

Na twee seizoenen in de ijskoude bossen, gaat realityserie Outlast naar de jungle. In teams moeten survivalexperts opdrachten voltooien en gewoonweg zien te overleven. 

Outlast: The Jungle kijk je vanaf 10 juni op Netflix.

Outlast: The Jungle | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

5. Ex On The Beach: Double Dutch (seizoen 12)

Acht singles hebben de tijd van hun leven met elkaar op een tropische locatie, totdat al hun exen één voor één opduiken en voor drama zorgen. 

Het twaalfde seizoen van Ex On The Beach: Double Dutch kijk je vanaf 9 juni op Videoland.

Ex on the Beach: Double Dutch | Vanaf 9 juni
Videoland

Videoland

RTL Nederland B.V.

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Silo (seizoen 3)

Silo — Season 3 Official Trailer | Apple TV
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Bron afbeelding: Disney
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