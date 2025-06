Deze series en films ga je deze week streamen: A Minecraft Movie

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 25 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 25 (2025): Anora

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. A Minecraft Movie

A Minecraft Movie is deze week al te streamen! In de film, gebaseerd op de ongelooflijk populaire game Minecraft, beland je in een bizarre blokkenwereld waar creativiteit een superwapen is. Verwacht een hoop Jack Black-lolligheid en referenties die enkel fans van de game snappen.

A Minecraft Movie kijk je vanaf 20 juni op HBO Max.

2. Anora

Tijdens de Oscars-uitreikingen eerder dit jaar ging de film Anora naar huis met maar liefst vijf Oscars, waaronder het felbegeerde beeldje voor de beste film. Nu kun je er zelf achter komen waarom. Anora gaat over een sekswerker uit Brooklyn die trouwt met de zoon van een Russische oligarch.

Anora kijk je vanaf 19 juni op SkyShowtime.

3. Yolanthe

In de eerste Nederlandse reality serie van Netflix volg je Yolanthe Cabau, die met haar zoon een nieuw leven in Los Angeles opbouwt.

Yolanthe kijk je vanaf 18 juni op Netflix.

4. We Were Liars

Gebaseerd op het gelijknamige, populaire boek van E. Lockhart, volg je in We Were Liars de dochter van een rijke familie tijdens een vakantie. Een jaar geleden is op die plek iets traumatisch gebeurd en nu heeft iedereen wat te verbergen.

We Were Liars kijk je vanaf 18 juni op Prime Video.

5. Olympo

Liefhebbers van Elite moeten opletten, want Olympo lijkt bijna op een spin-off van die serie. In deze show volg je jonge topatleten die op hun eigen manier veel cardio krijgen. Ieder probeert op te vallen in de hoop gesponsord te worden.

Olymp kijk je vanaf 20 juni op Netflix.

