Deze series en films ga je deze week streamen: Het laatste seizoen Squid Game

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 26 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 26 (2025): Squid Game, Ironheart

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Squid Game seizoen 3

Eindelijk komen we er achter hoe het verhaal van Seong Gi-hun eindigt, want we kunnen deze week naar de allerlaatste afleveringen van Squid Game kijken (als Netflix niet een spin-off gaat maken). Gi-hun wordt nogmaals middenin in de wedstrijd gezet, met spellen die gevaarlijker zijn dan ooit.

Het derde seizoen van Squid Game kijk je vanaf 27 juni op Netflix.

2. Ironheart

In de film Wakanda: Forever maakten we al kort kennis met Riri Williams, een bijzonder slimme meid die comiclezers direct herkenden als Ironheart: de spirituele opvolger van Iron Man. De serie, waarin Riri haar heldenrol omarmt, belooft wat magische twists toe te voegen.

Ironheart kijk je vanaf 25 juni op Disney Plus.

3. The Bear seizoen 4

Het is eindelijk tijd om te zien wat er is gebeurd na die zenuwslopende cliffhanger aan het eind van het derde seizoen van The Bear. Moet het restaurant sluiten, of kan het team door?

Het vierde seizoen van The Bear kijk je vanaf 26 juni op Disney Plus.

4. Countdown

De man achter series zoals Chicago Med, Chicago P.D. en Chicago Fire heeft een nieuwe serie, met Jensen Ackles (Supernatural) in de hoofdrol. Ackles speelt een detective die undercover gaat om de moordenaar van een agent te vinden.

Dan blijkt er al snel veel meer op het spel te staan en lopen de levens van miljoenen mensen gevaar. Niet in Chicago, maar Los Angeles.

Countdown kijk je vanaf 25 juni op Prime Video.

5. Smoke

Taron Egerton speelt een man die gespecialiseerd is in het onderzoeken van brandstichtingen. Met frisse tegenzin moet hij samenwerken met een detective om twee brandstichters te vinden, maar de vonk tussen de twee slaat niet bepaald over.

Smoke kijk je vanaf 27 juni op Apple TV Plus.

Trailer van de week: The Sandman seizoen 2