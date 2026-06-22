Deze series en films ga je deze week streamen: House of the Dragon, The Bear

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 26 van 2026 die je niet mag missen.

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Nieuwe films en series week 26 (2026):

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. House of the Dragon (seizoen 3)

Na een lange opbouw, gaat het nu echt los in Westeros. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen, in de serie over twee rivaliserende facties die strijden om de troon, start met een enorme veldslag: de Battle of the Gullet.

Het derde seizoen van House of the Dragon kijk je vanaf 22 juni op HBO Max.

HBO Max: Stream series & films WarnerMedia Global Digital Services, LLC 9.0 (42.927 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The Bear (seizoen 5)

Het is tijd om afscheid te nemen van The Bear. Nog één seizoen lang is het stress in de keuken van een restaurant dat nauwelijks het hoofd boven het water kan houden. Nog één laatste kans terwijl alles tegenzit.

Het vijfde seizoen van The Bear kijk je vanaf 26 juni op Disney Plus.

Disney+ Disney 7.4 (5.079.344 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Avatar: The Last Airbender (seizoen 2)

Het tweede seizoen van Avatar: The Last Airbender draait om aarde. Het team zoekt naar een leraar die Aang kan leren over het besturen van dit element en die vinden ze in fanfavoriet Toph.

Het tweede seizoen van Avatar: The Last Airbender kijk je vanaf 25 juni op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.6 (15.154.519 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. The Agency (seizoen 2)

Michael Fassbender speelt een undercover CIA-agent die zijn land heeft verraden door zijn geliefde te beschermen. Met onder andere ook Jeffrey Wright, Richard Gere en Jodie Turner-Smith.

Het tweede seizoen van The Agency kijk je vanaf 22 juni op SkyShowtime.

SkyShowtime: Films en series SkyShowtime 8.6 (134.771 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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5. Little Brother

In deze nieuwe John Cena-komedie, speelt de worstelaar/acteur een man met het perfecte leven. Totdat iemand van vroeger aanklopt en hilarische chaos veroorzaakt.

Little Brother kijk je vanaf 26 juni op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.6 (15.154.519 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Spider-Man: Brand New Day