Deze series en films ga je deze week streamen: The Old Guard 2 en The Sandman

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 27 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 27 (2025): The Old Guard 2, The Sandman

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Old Guard 2

De onsterfelijke krijgers van The Old Guard zijn terug. Na de gebeurtenissen in de vorige film is leider Andy (Charlize Theron) nu sterfelijk, maar toch moet ze het met haar team opnemen tegen de allereerste onsterfelijke krijger (Uma Thurman).

The Old Guard 2 kijk je vanaf 2 juli op Netflix.

2. Heads of State

De president van de Verenigde Staten (John Cena) en de premier van het Verenigd Koninkrijk (Idris Elba) kunnen elkaar niet uitstaan, maar moeten samenwerken om een gemeenschappelijke tegenstander te verslaan. Priyanka Chopra Jonas en Jack Quad doen ook mee in deze komische actiefilm.

Heads of State kijk je vanaf 2 juli op Prime Video.

3. Nosferatu

Het klassieke verhaal van Nosferatu wordt opnieuw geïnterpreteerd in deze bijzondere film. Een graaf uit Transsylvanië huurt een makelaar in om een stekje in het buitenland te vinden. Als de graaf de echtgenote van de makelaar ontmoet, verandert dat alles. Met onder andere Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe en Emma Corrin.

Nosferatu kijk je vanaf 5 juli op SkyShowtime.

4. The Sandman

In deze fantasyserie vol goden en duivels probeert Dream zijn fouten recht te zetten, maar zijn verleden laat hem niet los. Geniet er nog even van, want dit is het laatste seizoen voor deze serie.

De eerste helft van het tweede seizoen van The Sandman kijk je vanaf 3 juli op Netflix. De tweede helft staat vanaf 24 juli op de streamingdienst.

5. Wicked

In de musicalfilm Wicked volg je de vriendschap tussen een groene meid met toverkrachten en een populaire meid die niets liever wil dan indruk maken op het hoofd van de magieschool. Dit is het verhaal van The Wizard of Oz, maar dan vanuit het perspectief van de Wicked Witch en de Good Witch. Met onder andere Ariana Grande, Jeff Goldblum en Michelle Yeoh.

Wicked kijk je vanaf 6 juli op SkyShowtime.