Deze series en films ga je deze week streamen: Enola, Elle en Tip Toe

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 27 van 2026 die je niet mag missen.

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Nieuwe films en series week 27 (2026): Enola, Elle, Tip Toe

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Enola Holmes 3

Enola Holmes (het zusje van Sherlock) gaat trouwen, maar heeft moeite om afscheid te nemen van haar achternaam en daarmee mogelijk haar identiteit. Gelukkig kan Enola weer detective spelen als haar broer wordt ontvoerd.

Enola Holmes 3 kijk je vanaf 1 juli op Netflix.

2. Cold Storage

Twee jonge bewakers gaan een verschrikkelijk nacht tegemoet zodra een levensbedreigend micro-organisme ontsnapt en alles op zijn pad vernietigt. Samen met een professional (Liam Neeson) moeten ze de wereld redden.

Cold Storage kijk je vanaf 5 juli op Prime Video.

3. Elle

Voordat Elle Woods in de film Legally Blonde iedereen verbaasde door naar Harvard Law School te gaan, heeft ze zichzelf al eerder bewezen op een middelbare school.

Elle kijk je vanaf 1 juli op Prime Video.

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4. Tip Toe

Van Russell T Davis (Years and Years, It’s a Sin) komt een serie over hoe online complottheorieën zorgen voor homofobie in de echte wereld. Een man met twee zoons vertrouwt zijn homoseksuele buurman steeds minder.

Tip Toe kijk je vanaf nu op HBO Max.

5. Ready or Not 2: Here I Come

Grace heeft nog maar net een aanval van een volledige familie overleefd, of er staan vier andere families klaar die op haar willen jagen. Als ze niet meespeelt, wordt haar zus vermoord. Met onder andere Elijah Wood en Sarah Michelle Gellar.

Ready or Not 2: Here I Come kijk je vanaf 2 juli op Disney Plus.

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