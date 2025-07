Deze series en films ga je deze week streamen: Bad Boa’s en Ballard

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 28 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 28 (2025): Bad Boa’s, Ballard

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Bad Boa’s

In deze Nederlandse komedie worden twee boa’s in Rotterdam gevolgd. De ene doet alles om zijn buurt veilig te houden, terwijl de ander zich meer roekeloos gedraagt. Samen proberen ze een moord op te lossen.

Bad Boa’s kijk je vanaf 11 juli op Netflix.

2. Ballard

Actrice Maggie Q is weer terug op je televisie, deze keer als detective Renée Ballard die gedwongen wordt om in een donkere kelder aan onopgeloste zaken te werken. Daar blijkt al snel dat verschillende moordzaken met elkaar verbonden zijn.

Ballard kijk je vanaf 9 juli op Prime Video.

3. Brick

Wat doe je als op een dag je complete flat omhuld wordt met een ondoordringbare muur? In deze Duitse film moeten buren samenwerken om te ontsnappen.

Brick kijk je vanaf 10 juli op Netflix.

4. Ik ben Roxy

Krijg een kijkje in het leven van Roxy Dekker, want de camera’s van Prime Video hebben de zangeres een jaar lang gevolgd. In het najaar volgt er ook een documentaire over Goldband.

Ik ben Roxy kijk je vanaf 11 juli op Prime Video.

5. B&B Vol Liefde: Hoe is het nu met?

Eindelijk is het weer zover: op 14 juli start het nieuwe seizoen van B&B Vol liefde. Deze week krijg je alvast een voorafje, want hoe gaat het met de mensen uit vorige seizoenen?

B&B Vol Liefde: Hoe is het nu met? kijk je vanaf 11 juli op Videoland.