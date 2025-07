Deze series en films ga je deze week streamen: Untamed en B&B Vol Liefde

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 29 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 29 (2025): Untamed en B&B Vol Liefde

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Untamed

Duik in de wildernis van Yosemite National Park voor een nieuw moordmysterie. Acteur Eric Bana speelt een agent die thuis is in het park en de zaak moet oplossen samen met een rookie uit de stad.

Untamed kijk je vanaf 17 juli op Netflix.

2. B&B Vol Liefde (2025)

Eindelijk is het weer zover: een nieuw seizoen B&B Vol Liefde. Wekenlang staat er van maandag tot en met donderdag een nieuwe aflevering voor je klaar, met Nederlandse B&B-houders in het buitenland die op zoek zijn naar de liefde. Op NLZiet en Videoland kun je na de start direct een week vooruit kijken.

B&B Vol Liefde kijk je vanaf 14 juli op Videoland.

3. Poker Face (seizoen 2)

Na het succes van het eerste seizoen is actrice Natasha Lyonne terug als Charlie, die in het ene na het andere moordmysterie struikelt. Charlie is geen detective, maar weet precies of iemand liegt of de waarheid spreekt. Met die gave kan ze bijna alles oplossen.

Het tweede seizoen van Poker Face kijk je vanaf 19 juli op SkyShowtime.

4. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Het nieuwste deel in de The Hunger Games-filmreeks is vanaf deze week op Netflix te zien. The Ballad of Songbirds and Snakes is een prequel op de films met Jennifer Lawrence. Je volgt een jonge Coriolanus Snow die gevoelens krijgt voor de tribute van District 12. Met onder andere Rachel Zegler, Viola Davis, Hunter Schafer en Peter Dinklage.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes kijk je vanaf 16 juli op Netflix.

5. The Amateur

Rami Malek speelt een slimme, introverte decoder voor de CIA die normaal achter zijn computer in de kelder van het CIA-hoofdkwartier werkt. Toch komt hij in actie als zijn vrouw omkomt bij een terroristische aanslag, en zijn bazen niets doen.

The Amateur kijk je vanaf 17 juli op Disney Plus.

