Deze series en films ga je deze week streamen: Damon, Affleck en Elba

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 3 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 3 (2026): The Rip, Hijack

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Rip

Matt Damon en Ben Affleck zijn weer eens samen op het scherm te zien. Deze keer in de Netflix-film The Rip. Hierin spelen de acteurs twee agenten die een enorme hoeveelheid geld vinden. Dat zouden ze moeten inleveren, maar wie is met zo’n bedrag nog te vertrouwen?

The Rip kijk je vanaf 16 januari op Netflix.

2. Hijack (seizoen 2)

In het eerste seizoen van Hijack speelde acteur Idris Elba een man in een gekaapt vliegtuig die als enige een ramp kon voorkomen. In dit tweede seizoen zit hij in een trein, met uiteraard weer een crisis. Iedereen aan boord is daarbij verdacht.

Het tweede seizoen van Hijack kijk je vanaf 14 januari op Apple TV.

3. One Last Adventure: The Making of Stranger Things

Stranger Things is echt voorbij: er is geen geheime negende aflevering. Wel staat er nog een documentaire klaar over het maken van het vijfde seizoen. Nog één avontuur met deze cast waar we zoveel jaren mee zijn opgetrokken.

One Last Adventure kijk je vanaf 12 januari op Netflix.

4. Industry (seizoen 4)

In HBO-serie Industry volg je mensen die alles op alles zetten om een permanent plekje in de harde financiële wereld te veroveren. Door de opkomst van fintech verschuift de macht. Dit seizoen sluiten onder andere Kieran Shipka (The Chilling Adventures of Sabrina) en Charlie Heaton (Stranger Things) zich aan bij de cast.

Het vierde seizoen van Industry kijk je vanaf 12 januari op HBO Max.

5. Agatha Christie’s Seven Dials

Agatha Cristie blijft de koningin van de whodunnit. In dit verhaal volg je een jonge detective die een moord moet oplossen, gepleegd tijdens een huisfeestje in 1925. In de cast vind je onder andere Martin Freeman en Helena Bonham Carter.

Agatha Christie’s Seven Dials kijk je vanaf 15 januari op Netflix.

Trailer van de week: Crime 101