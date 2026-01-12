Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8!

Bekijk actie

Deze series en films ga je deze week streamen: Damon, Affleck en Elba

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
12 januari 2026, 19:11
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: Damon, Affleck en Elba

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 3 van 2026 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe films en series week 3 (2026): The Rip, Hijack

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Rip

Matt Damon en Ben Affleck zijn weer eens samen op het scherm te zien. Deze keer in de Netflix-film The Rip. Hierin spelen de acteurs twee agenten die een enorme hoeveelheid geld vinden. Dat zouden ze moeten inleveren, maar wie is met zo’n bedrag nog te vertrouwen?

The Rip kijk je vanaf 16 januari op Netflix.

The Rip | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

2. Hijack (seizoen 2)

In het eerste seizoen van Hijack speelde acteur Idris Elba een man in een gekaapt vliegtuig die als enige een ramp kon voorkomen. In dit tweede seizoen zit hij in een trein, met uiteraard weer een crisis. Iedereen aan boord is daarbij verdacht.

Het tweede seizoen van Hijack kijk je vanaf 14 januari op Apple TV.

Hijack — Season 2 Official Trailer | Apple TV
Apple TV

Apple TV

Apple

Gratis via Google Play

3. One Last Adventure: The Making of Stranger Things 

Stranger Things is echt voorbij: er is geen geheime negende aflevering. Wel staat er nog een documentaire klaar over het maken van het vijfde seizoen. Nog één avontuur met deze cast waar we zoveel jaren mee zijn opgetrokken.

One Last Adventure kijk je vanaf 12 januari op Netflix. 

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 Documentary | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

4. Industry (seizoen 4)

In HBO-serie Industry volg je mensen die alles op alles zetten om een permanent plekje in de harde financiële wereld te veroveren. Door de opkomst van fintech verschuift de macht. Dit seizoen sluiten onder andere Kieran Shipka (The Chilling Adventures of Sabrina) en Charlie Heaton (Stranger Things) zich aan bij de cast.

Het vierde seizoen van Industry kijk je vanaf 12 januari op HBO Max. 

Industry Season 4 | Final Trailer | HBO Max
HBO Max: Stream series & films

HBO Max: Stream series & films

WarnerMedia Global Digital Services, LLC

Gratis via Google Play

5. Agatha Christie’s Seven Dials

Agatha Cristie blijft de koningin van de whodunnit. In dit verhaal volg je een jonge detective die een moord moet oplossen, gepleegd tijdens een huisfeestje in 1925. In de cast vind je onder andere Martin Freeman en Helena Bonham Carter.

Agatha Christie’s Seven Dials kijk je vanaf 15 januari op Netflix.

Agatha Christie’s Seven Dials | Official Teaser | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Crime 101

Crime 101 | Official Trailer 2
Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: Netflix
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Chromecast-tips

Bekijk ook

Deze series en films ga je deze week streamen: met Pitt het nieuwe jaar in

Deze series en films ga je deze week streamen: met Pitt het nieuwe jaar in

5 januari 2026

Deze tv-series ga je in 2026 streamen: van The Boys tot Lanterns

Deze tv-series ga je in 2026 streamen: van The Boys tot Lanterns

31 december 2025

Deze series en films ga je deze week streamen: het einde van Stranger Things

Deze series en films ga je deze week streamen: het einde van Stranger Things

29 december 2025

Android Planet-streamingtips: dit zijn de 15 beste tv-series van 2025

Android Planet-streamingtips: dit zijn de 15 beste tv-series van 2025

26 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren