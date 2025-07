Deze series en films ga je deze week streamen: Happy Gilmore 2 en Washington Black

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 30 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 30 (2025): Happy Gilmore 2 en Washington Black

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Happy Gilmore 2

Bijna dertig jaar na de originele Happy Gilmore, is acteur Adam Sandler terug als de inmiddels gepensioneerde golfer Gilmore. Toch besluit hij de golfclub weer op te pakken, om te kunnen betalen voor de balletschool van zijn dochter.

Happy Gilmore 2 kijk je vanaf 24 juli op Netflix.

2. Washington Black

Gebaseerd op het boek met dezelfde naam, volg je in deze serie een jong genie die van de slavernij is ontsnapt en grootse avonturen aangaat. Met onder andere Sterling K. Brown en Tom Ellis.

Washington Black kijk je vanaf 23 juli op Disney Plus.

3. The Crow Girl

In deze zesdelige serie, gebaseerd op het boek Kråkflickan, is de jacht geopend op een moordenaar die jonge mannen als doelwit heeft. Daarvoor werkt inspecteur Jeannette Kilburn samen met een psychotherapeut. De muziek komt van Guns N’ Roses-gitarist Slash.

The Crow Girl kijk je vanaf 25 juli op NPO Start.

4. Heretic

Twee jonge vrouwen doen hun best om te evangeliseren, maar belanden dan in het huis van de doodenge Mr. Reed (Hugh Grant). Ontsnappen lijkt niet meer mogelijk, als deze man de dames ziet als ratten in zijn experimenten.

Heretic kijk je vanaf 21 juli op Prime Video.

5. Critical: Between Life and Death

In deze documentaire kijken veertig camera’s mee met het London Major Trauma System. Je ziet wat er gebeurt als er een noodnummer wordt gebeld, vliegt mee met een traumahelikopter, mag meekijken met een operatie en je ontmoet de mensen die zich elke dag inzetten om levens te redden.

Critical: Between Life and Death kijk je vanaf 23 juli op Netflix.

