Deze series en films ga je deze week streamen: The Big Bang Theory in de multiverse

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 30 van 2026 die je niet mag missen.
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Nieuwe films en series week 30 (2026): Stuart Fails to Save the Universe
Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.
1. Stuart Fails to Save the Universe
In deze spin-off van comedyserie The Big Bang Theory, belandt een stapeltje zij-personages (met onder andere Stuart en Barry) in alternatieve universa. Daar proberen ze de wereld te redden en weer thuis te komen. Zoals de titel al verklapt gaat dat natuurlijk hopeloos mis.
Stuart Fails to Save the Universe kijk je vanaf 23 juli op HBO Max.
HBO Max: Stream series & films
WarnerMedia Global Digital Services, LLC
2. Star Trek: Strange New Worlds (seizoen 4)
De crew van de U.S.S. Enterprise, onder leiding van Captain Christopher Pike, staat weer klaar voor een reeks nieuwe avonturen vol gevaar, plezier, emotionele wendingen en.. draken??
Het vierde seizoen van Star Trek: Strange New Worlds kijk je vanaf 24 juli op SkyShowtime.
SkyShowtime: Films en series
SkyShowtime
3. The Dink
Nadat een tennisster (Jake Johnson) een blessure oploopt, bedenkt zijn arts (Ben Stiller) de perfecte oplossing: pickleball. Laat hij nou net een enorme hekel hebben aan pickleball. Toch hebben de oude dames waarmee hij gaat spelen hem meer te leren dank hij denkt.
The Dink kijk je vanaf 24 juli op Apple TV.
Apple TV
Apple
4. Mortal Kombat II
Al je favoriete personages uit de Mortal Kombat-games worden bij elkaar gebracht om tegen elkaar te vechten. Johnny Cage (Karl Urban) moet deze keer zelf ook meedoen.
Mortal Kombat II kijk je vanaf 24 juli op HBO Max.
HBO Max: Stream series & films
WarnerMedia Global Digital Services, LLC
5. B&B Vol Liefde 2026
Daar gaan we weer! Nieuwe kandidaten staan klaar, die in het buitenland een B&B hebben en een Nederlandse liefde zoeken. Eén voor één komen er singles langs, om een potje ongemakkelijk te daten met een rits camera’s om hen heen. Vanaf vandaag kun je op Videoland (en op NLZiet nadat de eerste aflevering is uitgezonden) vooruitkijken.
B&B Vol Liefde 2026 kijk je vanaf 20 juli op Videoland.
Videoland
RTL Nederland B.V.
Trailer van de week: Mayday
- Deze series en films ga je deze week streamen: The Big Bang Theory in de multiverse (20 jul)
- Deze series en films ga je deze week streamen: Heartstopper, B&B, Lucky (13 jul)
- Deze series en films ga je deze week streamen: X-Men, Trying en meer (6 jul)
- Deze series en films ga je deze week streamen: Enola, Elle en Tip Toe (29 jun)
- Deze series en films ga je deze week streamen: House of the Dragon, The Bear (22 jun)