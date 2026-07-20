Deze series en films ga je deze week streamen: The Big Bang Theory in de multiverse

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 30 van 2026 die je niet mag missen.

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Nieuwe films en series week 30 (2026): Stuart Fails to Save the Universe

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Stuart Fails to Save the Universe

In deze spin-off van comedyserie The Big Bang Theory, belandt een stapeltje zij-personages (met onder andere Stuart en Barry) in alternatieve universa. Daar proberen ze de wereld te redden en weer thuis te komen. Zoals de titel al verklapt gaat dat natuurlijk hopeloos mis.

Stuart Fails to Save the Universe kijk je vanaf 23 juli op HBO Max.

HBO Max: Stream series & films WarnerMedia Global Digital Services, LLC 9.0 (45.060 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Star Trek: Strange New Worlds (seizoen 4)

De crew van de U.S.S. Enterprise, onder leiding van Captain Christopher Pike, staat weer klaar voor een reeks nieuwe avonturen vol gevaar, plezier, emotionele wendingen en.. draken??

Het vierde seizoen van Star Trek: Strange New Worlds kijk je vanaf 24 juli op SkyShowtime.

SkyShowtime: Films en series SkyShowtime 8.6 (136.617 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. The Dink

Nadat een tennisster (Jake Johnson) een blessure oploopt, bedenkt zijn arts (Ben Stiller) de perfecte oplossing: pickleball. Laat hij nou net een enorme hekel hebben aan pickleball. Toch hebben de oude dames waarmee hij gaat spelen hem meer te leren dank hij denkt.

The Dink kijk je vanaf 24 juli op Apple TV.

Apple TV Apple 7.2 (151.340 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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4. Mortal Kombat II

Al je favoriete personages uit de Mortal Kombat-games worden bij elkaar gebracht om tegen elkaar te vechten. Johnny Cage (Karl Urban) moet deze keer zelf ook meedoen.

Mortal Kombat II kijk je vanaf 24 juli op HBO Max.

HBO Max: Stream series & films WarnerMedia Global Digital Services, LLC 9.0 (45.060 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. B&B Vol Liefde 2026

Daar gaan we weer! Nieuwe kandidaten staan klaar, die in het buitenland een B&B hebben en een Nederlandse liefde zoeken. Eén voor één komen er singles langs, om een potje ongemakkelijk te daten met een rits camera’s om hen heen. Vanaf vandaag kun je op Videoland (en op NLZiet nadat de eerste aflevering is uitgezonden) vooruitkijken.

B&B Vol Liefde 2026 kijk je vanaf 20 juli op Videoland.

Videoland RTL Nederland B.V. 8.6 (29.494 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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