Deze series en films ga je deze week streamen: Chief of War, Miley Cyrus

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 31 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 31 (2025): Chief of War, Miley Cyrus

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Chief of War

Acteur Jason Mamoa heeft voor de tweede keer de hoofdrol in een serie op Apple TV Plus. Chief of War vertelt het verhaal van de kolonisatie van Hawaii vanuit het perspectief van de inheems bevolking. De verschillende stammen op het eiland moeten hun problemen oplossen, om samen sterk te staan tegenover de vijand.

Chief of War kijk je vanaf 1 augustus op Apple TV Plus.

2. Final Destination: Bloodlines

Het nieuwste deel in de Final Destination-filmreeks kijk je vanaf vrijdag op HBO Max. Deze keer is de dood op jacht naar een hele familie. Iedereen zal op de meest bizarre manieren om het leven komen, als ze geen oplossing verzinnen.

Final Destination: Bloodlines kijk je vanaf 1 augustus op HBO Max.

3. Leanne

Het huwelijk van Leanne strandt na 33 jaar. Samen met de mensen om haar heen, leert ze weer kracht en hoop te vinden. Een typische comedy van Chuck Lorre, die eerder achter onder andere Roseanne, Dharma & Greg en The Big Bang Theory zat.

Leanne kijk je vanaf 31 juli op Netflix.

4. Miley Cyrus: Something Beautiful

Zangeres Miley Cyrus brengt je mee in een audiovisuele reis door haar muziek. Een pop opera met dertien liedjes van haar nieuwste album.

Miley Cyrus: Something Beautiful kijk je vanaf 30 juli op Disney Plus.

5. My Oxford Year

Anna verruilt haar leven in New York voor een jaar op de universiteit van Oxford. Daar krijgt ze al snel een crush op een leraar. Hebben ze het vooral leuk met elkaar, of zit er meer in?

My Oxford Year kijk je vanaf 1 augustus op Netflix.

