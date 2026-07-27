Deze series en films ga je deze week streamen: een spin-off van Rick & Morty

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
27 juli 2026, 16:03
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: een spin-off van Rick & Morty

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 31 van 2026 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe films en series week 31 (2026): Stuart Fails to Save the Universe

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. President Curtis

Krijg je niet genoeg van Rick & Morty? Dan moet je bij deze spin-off van de serie zijn. Hierin volg je President Andre Curtis en zijn werknemers, terwijl ze allerlei crisissen oplossen waar Rick en Morty geen tijd voor hebben. 

President Curtis kijk je vanaf 27 juli op HBO Max. 

President Curtis | OFFICIAL TRAILER #2 | adult swim
HBO Max: Stream series & films

HBO Max: Stream series & films

WarnerMedia Global Digital Services, LLC

Gratis via Google Play

2. Euphoria: A Look Back (2026)

Mis je Euphoria al? Dan kun je nu op HBO Max een special bekijken vol interviews met de cast, waarin ze praten over hun ervaringen bij het maken van de serie.

Euphoria: A Look Back kijk je vanaf nu op HBO Max.

Euphoria: A Look Back | Trailer | HBO Max
HBO Max: Stream series & films

HBO Max: Stream series & films

WarnerMedia Global Digital Services, LLC

Gratis via Google Play

3. The Devil Wears Prada 2

Er kan een hoop gebeuren in twintig jaar. Miranda Priestly (Meryl Streep) is nu echt dichtbij haar pensioen als baas van Runway-magazine, maar werkt nog één keer samen met Andy (Anne Hathaway) om het op te nemen tegen haar oude assistent. 

The Devil Wears Prada 2 kijk je vanaf 29 juli op Disney Plus.

The Devil Wears Prada 2 | Final Trailer
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

4. Masters of the Universe 

Na vijftien jaar op aarde vastgezeten te hebben, keert Prince Adam terug naar de magische wereld van Eternia. Met zijn magische zwaard maakt hij kans om schurk Skeletor verslaan en de iconische He-Man te worden.

Masters of the Universe kijk je vanaf nu op Prime Video. 

Masters of The Universe – Official Trailer
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

5. The Ghost in the Shell

Op Prime Video kun je nu kijken naar een nieuwe interprestatie van The Ghost in the Shell, over een geheim agent in een futuristisch Japan op jacht naar een mysterieuze hacker.

The Ghost in the Shell kijk je vanaf nu op Prime Video.

The Ghost in the Shell Season 1 Trailer
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday | Official Trailer | In Theaters December 18
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Bron afbeelding: HBO Max
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