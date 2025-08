Deze series en films ga je deze week streamen: Wednesday is terug

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 32 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 32 (2025): Wednesday is terug

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Wednesday (seizoen 2)

Wednesday keert terug naar Nevermore Academy voor een nieuw seizoen vol mysteries en avonturen. Het tweede seizoen is opgedeeld in twee delen. Je krijgt nu eerst vijf afleveringen en de rest op 3 september. Alvast leuk om te weten is dat een derde seizoen ook in de maak is.

Het tweede seizoen van Wednesday kijk je vanaf 6 augustus op Netflix.

2. Star Trek: Strange New Worlds (seizoen 3)

De crew van de U.S.S. Enterprise gaat, onder leiding van kapitein Christoper Pike, op avontuur naar nieuwe werelden. Elke aflevering van deze Star Trek-serie vertelt een eigen verhaal.

Het derde seizoen van Strange New Worlds kijk je vanaf 4 augustus op SkyShowtime.

3. The Pickup

Eddie Murphy en Pete Davidson besturen een gepantserde truck vol contant geld. Nadat ze worden overvallen, wordt het duo zelf het criminele wereldje ingetrokken.

The Pickup kijk je vanaf 6 augustus op Prime.

4. King of the Hill (seizoen 14)

Na vijftien jaar is animatieserie King of the Hill terug. Hank en Peggy verhuizen naar hun oude woonplek en hebben moeite om daar weer te landen.

Het veertiende seizoen van King of the Hill kijk je vanaf 4 augustus op Disney Plus.

5. Platonic (seizoen 2)

Seth Rogan en Rose Byrne spelen goede vrienden, die samen de problemen van het middelbare leven aanpakken. Zoals: hoe onderhoud je een volwassen vriendschap terwijl de ander een relatie krijgt?

Het tweede seizoen van Platonic kijk je vanaf 6 augustus op Apple TV Plus.

