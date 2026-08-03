Deze series en films ga je deze week streamen: Ted Lasso is terug

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 32 van 2026 die je niet mag missen.
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Nieuwe films en series week 32 (2026): Ted Lasso, The Last House
Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.
1. Ted Lasso (seizoen 4)
Ted Lasso is terug! De hartverwarmende hitserie van Apple TV gaat over een Amerikaanse footballcoach, die in Engeland een voetbalteam ging trainen. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging: een vrouwenvoetbalteam. De meeste personages van de vorige seizoenen zijn terug.
Het vierde seizoen van Ted Lasso kijk je vanaf 5 augustus op Apple TV.
Apple TV
Apple
2. The Last House
Om onverklaarbare redenen kan een gezin hun huis niet meer verlaten. Ze moeten vervolgens niet alleen samen zien te overleven met beperkte middelen, maar ook omgaan met het gevaar buiten de deur.
The Last House kijk je vanaf 7 augustus op Netflix.
Netflix
Netflix, Inc.
3. The Shards
In deze nieuwe Ryan Murphy-serie volg je tieners in het laatste jaar van hun luxe school. Als een mysterieuze nieuwe student arriveert, denken sommigen dat hij een seriemoordenaar genaamd The Trawler is.
The Shards kijk je vanaf 6 augustus op Disney Plus.
Disney+
Disney
4. Futurama (seizoen 14)
De professor heeft zijn tijdmachine gerepareerd, dus maak je klaar voor avonturen in andere tijden. Daarnaast heeft alweer het veertiende seizoen van deze animatieserie ruimtepiraten, vampiers en…Halo?
Het veertiende seizoen van Futurama kijk je vanaf 3 augustus op Disney Plus.
Disney+
Disney
5. The Other Bennet Sister
Mary Bennet is niet zoals haar zusters. Ze is niet knap, niet sociaal en draagt een bril (wat voor vrouwen in die tijd heel bijzonder is). Om meer van de wereld te beleven, gaat Mary naar Londen. Daar komt ze er achter dat ze meer te bieden heeft dan ze dacht.
The Other Bennet Sister kijk je vanaf 6 augustus op HBO Max.
HBO Max: Stream series & films
WarnerMedia Global Digital Services, LLC
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