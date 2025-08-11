Deze series en films ga je deze week streamen: Xenomorphs landen op aarde

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 33 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 33 (2025): Alien: Earth

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Alien: Earth

In de Alien-films ontmoeten we de gevaarlijke Xenomorphs meestal in een ruimteschip ver van ons vandaan. In deze nieuwe serie stort zo’n ruimteschip met vijf verschillende buitenaardse levensvormen op aarde neer.

Alien: Earth kijk je vanaf 13 augustus op Disney Plus.

2. Night Always Comes

Was je ook ondersteboven van Vanessa Kirby in Fantastic Four? Dan kun je haar deze week weer zin, in de hoofdrol van Netflix-film Night Always Comes. Hier duikt ze de onderwereld in om binnen een nacht genoeg geld te verdienen om haar familie te redden.

Night Always Comes kijk je vanaf 15 augustus op Netflix.

3. Butterfly

Daniel Dae Kim speelt een spion, die voor de Verenigde Staten in Zuid-Korea werkt. Zijn dochter dacht dat hij dood was en werd ook als spion ongeleid. Nu moeten ze samenwerken om te overleven.

Butterfly kijk je vanaf 13 augustus op Prime Video.

4. Fixed

In deze absurde animatieserie voor volwassenen, ontdekt een hond dat hij gecastreerd wordt. Dat betekent dat hij nog één dag heeft voor wilde avonturen. Met het stemwerk van onder andere Idris Elba, Kathryn Hahn en Fred Armisen.

Fixed kijk je vanaf 13 augustus op Netflix.

5. Limitless with Chris Hemsworth (seizoen 2)

Acteur Chris Hemsworth is fysiek in topvorm, maar zijn leven kwam op z’n kop te staan toen hij te horen kreeg een genetische aanleg voor de ziekte van Alzheimer te hebben. In dit tweede seizoen van Limitless ligt de focus daarom op het gezond houden van zijn brein.

Het tweede seizoen van Limitless kijk je vanaf 15 augustus op Disney Plus.

Trailer van de week: The Paper