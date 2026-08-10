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Deze series en films ga je deze week streamen: Reacher en zijn vuisten zijn terug

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
10 augustus 2026, 16:08
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: Reacher en zijn vuisten zijn terug

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 33 van 2026 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe films en series week 33 (2026): Reacher, Tires

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Reacher (seizoen 4)

Reacher is terug en hij weigert om een nieuw mysterie los te laten. Elke partij die hem daarbij probeert tegen te werken krijgt te maken met zijn vuisten.

Het vierde seizoen van Reacher kijk je vanaf 12 augustus op Prime Video.

REACHER Season 4 - Official Trailer | Prime Video
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

2. Tires (seizoen 3)

De eigenaren van een autoreperatieshop hebben moeite om het hoofd boven water te houden, maar er blijft gelukkig ook genoeg om over te lachen. Tires is een hilarische werkplaatskomedie zoals The Office.

Het derde seizoen van Tires kijk je vanaf 13 augustus op Netflix. 

Tires: Season 3 | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

3. Normal

Het filmen van actiefilm Nobody beviel acteur Bob Odenkirk (Better Call Saul) blijkbaar zo goed, dat hij nogmaals in een actierol stapt. In Normal speelt hij een sheriff in een klein stadje waar dingen enorm uit de hand lopen.

Normal kijk je vanaf 16 augustus op Prime Video.

Normal - Official Trailer | Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey | Now in Theaters
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

4. Primate

Een groep vrienden gaat samen met een slimme aap op vakantie. Zodra de aap wordt gebeten keert hij zich tegen zijn geliefden. Soms heb je niet meer nodig dan een domme slasher met een gevaarlijk monster.

Primate kijk je vanaf 11 augustus op SkyShowtime.

PRIMATE | Official Trailer (2026 Movie)
SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime

Gratis via Google Play

5. Te huur/koop: Jackass: Best and Last

Het is nu echt tijd om afscheid te nemen van Jackass. De mannen zijn inmiddels een stuk ouder, maar dat houdt ze niet tegen om nogmaals een reeks domme stunts uit te voeren.

Jackass: Best and Last huur of koop je vanaf 10 augustus op onder ander Pathé Thuis.

jackass: best and last | Official Trailer (2026 Movie)
Pathé Thuis – Films. Thuis.

Pathé Thuis – Films. Thuis.

Thuisbioscoop

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Violent Night 2

Violent Night 2 | Official Trailer
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Bron afbeelding: Prime Video
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