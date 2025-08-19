Deze series en films ga je deze week streamen: Peacemaker in de multiverse

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 34 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 34 (2025): Peacemaker, Hostage

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Peacemaker (seizoen 2)

Peacemaker is terug en wil niets liever dan een echte held zijn, maar dan haalt zijn verleden hem in: Rick Flag Sr. komt wraak nemen. Dit tweede seizoen introduceert daarnaast portalen naar andere universa waarin alles anders is. Is dat hoe Peacemaker in het nieuwe DCU-filmuniversum belandt?

Het tweede seizoen van Peacemaker kijk je vanaf 21 augustus op HBO Max.

2. Long Story Short

Van de maker van BoJack Horseman komt een nieuwe animatieserie voor volwassen naar Netflix. Deze keer volg je een familie die je op verschillende punten in hun leven tegenkomt. Goed nieuws is dat een tweede seizoen al is bevestigd.

Long Story Short kijk je vanaf 22 augustus op Netflix.

3. Hostage

Als je met samengeknepen ogen kijkt, zou je bijna denken dat dit een nieuw seizoen van The Bodyguard is. Dat is niet zo. In dit spannende gijzelingsdrama wordt de echtgenoot van de Britse premier (Suranne Jones) ontvoerd. Als ze niet voor de volgende dag ontslag neemt, zal hij worden vermoord.

Hostage kijk je vanaf 21 augustus op Netflix.

4. Eenie Meanie

Edie (Samara Weaving) was in haar tienerjaren een succesvolle getaway driver, maar ze heeft haar leven inmiddels gebeterd. Dan moet ze toch weer in het criminele wereldje stappen om haar ex-vriend te redden.

Eenie Meanie kijk je vanaf 22 augustus op Disney Plus.

5. Invasion (seizoen 3)

In de Apple TV Plus-serie Invasion volg je een alieninvasie vanuit verschillende perspectieven. In dit derde seizoen moeten deze totaal verschillende mensen samenwerken om het moederschip binnen te dringen.

Het derde seizoen van Invasion kijk je vanaf 22 augustus op Apple TV Plus.

Trailer van de week: Task