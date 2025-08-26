Deze series en films ga je deze week streamen: De Thursday Murder Club kijkt Thunderbolts

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 35 in 2025 die je niet mag missen.
Nieuwe films en series week 35 (2025): The Thursday Murder Club, Thunderbolts
Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.
1. The Thursday Murder Club
De gepensioneerde bewoners van een tehuis doen niets liever dan op donderdag moordzaken oplossen. Als er dan voor de deur een moord wordt gepleegd, komen ze direct in actie. The Thursday Murder Club is een cosy moordmysterie met een topcast, waaronder Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Tom Ellis en David Tennant.
The Thursday Murder Club kijk je vanaf 28 augustus op Netflix.
2. Thunderbolts*
Een groep antihelden, met onder andere Yelena Belova, U.S. Agent en Bucky, wordt door Valentina Allegra de Fontaine bij elkaar gebracht om de wereld te redden. Toch is niets zoals het lijkt.
Thunderbolts* kijk je vanaf 27 augustus op Disney Plus.
3. Upload (seizoen 4)
In de toekomst kunnen mensen zichzelf vlak voor hun dood uploaden. Het leven in het digitale hiernamaals komt echter niet zonder uitdagingen. Dit vierde seizoen sluit met vier afleveringen de komische serie af, vol commentaar over de huidige wereld: AI neemt alles over.
Het vierde seizoen van Upload kijk je vanaf 25 augustus op Prime Video.
4. King and Conqueror
Acteur Nikolaj Coster-Waldau ken je waarschijnlijk vooral als ‘kingslayer’ Jaime Lannister uit Game of Thrones. In deze serie speelt hij weer een man die een dreiging vormt voor de troon, maar dan in een historisch drama zonder draken.
King and Conquerer kijk je vanaf 28 augustus op HBO Max.
5. The Terminal List: Dark Wolf
Deze prequel op de serie The Terminal List draait volledig om het personage Ben Edwards, gespeeld door Taylor Kitsch. Hij wordt ontslagen uit het leger, maar krijgt een nieuwe kans om een terrorist te doden.
The Terminal List: Dark Wolf kijk je vanaf 27 augustus op Prime Video.
Trailer van de week: Arco
