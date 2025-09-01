Deze series en films ga je deze week streamen: Lilo & Stitch & Wednesday

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 36 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 36 (2025): Lilo & Stitch & Wednesday

Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Lilo & Stitch

Om een nieuwe generatie kennis te laten maken met het verhaal van Lilo & Stitch, is de animatiefilm door Disney in een fris jasje gestoken met echte acteurs.

In dit verhaal belandt de gevaarlijke en ondeugende alien Stitch op Hawaii, waar hij een band opbouwt met een jong meisje en de waardes van familie leert kennen.

Lilo & Stitch kijk je vanaf 3 september op Disney Plus.

2. Wednesday (seizoen 2 deel 2)

Wednesday is alweer terug, want het is tijd voor de tweede helft van het tweede seizoen van de hitserie. Actrice Gwendoline Christie is ook weer van de partij, maar niet op een manier die je verwacht. En horen we daar Lady Gaga in de trailer?

Het tweede deel van seizoen 2 van Wednesday kijk je vanaf 3 september op Netflix.

3. Highest 2 Lowest

Het is alweer de vijfde keer dat regisseur Spike Lee en acteur Denzel Washington samenwerken aan een film. Deze keer onder het dak van Apple. Washington speelt een muziekmagnaat wiens zoon wordt ontvoerd.

Highest 2 Lowest kijk je vanaf 5 september op Apple TV Plus.

4. Pokémon Conciërge (seizoen 2)

Het leven als conciërge in een hotel voor Pokémon heeft zijn ups en downs, en wordt extra ingewikkeld als je ex opduikt.

Het tweede seizoen van Pokémon Conciërge kijk je vanaf 4 september op Netflix.

5. Proppers in Albu

In Albufeira doen de proppers alles om Nederlandse jongeren te verleiden kaarten voor hun club te kopen. Is dat werk echt zo leuk, of valt het toch een beetje tegen?

Proppers in Albu kijk je vanaf 4 september op Videoland.

Trailer van de week: Bugonia