Deze series en films ga je deze week streamen: Dexter is (alweer) terug

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
8 september 2025, 16:58
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: Dexter is (alweer) terug

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 37 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 37 (2025): Dexter: Resurrection, Only Murders in the Building

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Dexter: Resurrection

Michael C. Hall is alweer terug als seriemoordenaar Dexter Morgan, die deze keer naar New York verhuist om een nieuw leven te starten. Naast enkele bekende gezichten uit de originele serie, breidt de cast uit met steracteurs zoals Uma Thurman, Peter Dinklage en Krysten Ritter. 

Dexter Resurrection kijk je vanaf 12 september op SkyShowtime. 

Dexter Resurrection | Official Trailer | SkyShowtime
SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime

Gratis via Google Play

2. Only Murders in the Building (seizoen 5)

Voor de vijfde keer is er een moord gepleegd in het gebouw van onze favoriete podcastende vrienden. Wat hebben de maffiafamilies van New York daarmee te maken? De al bizarre cast breidt zich dit seizoen nog verder uit met acteurs zoals Renée Zellweger, Bobby Cannavale en Christoph Waltz.

Het vijfde seizoen van Only Murders in the Building kijk je vanaf 9 september op Disney Plus. 

Only Murders in the Building | Season 5 Trailer | Hulu
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

3. Task 

Van de bedenker achter Mare of Easttown kun je deze week naar de eerste aflevering van Task kijken. In deze serie maak je kennis met een FBI-agent gespeeld door Mark Ruffalo, die de leiding heeft over een team om een reeks gewelddadige overvallen te stoppen. 

Task kijk je vanaf 8 september op HBO Max.

Task | Official Trailer | HBO Max
HBO Max: Stream series & films

HBO Max: Stream series & films

WarnerMedia Global Digital Services, LLC

Gratis via Google Play

4. Fabula 

In deze Belgisch-Nederlands-Duitse komische misdaadfilm, volg je een onsuccesvolle crimineel die achter de oorzaak van al zijn ongeluk en andere ellende probeert te komen.

Fabula kijk je vanaf 10 september op Prime Video. 

Fabula | HD Trailer NL
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

5. The Girlfriend

Robin Wright speelt een rijke moeder wiens zoon thuiskomt met een nieuwe vriendin, gespeeld door Olivia Cooke. Meteen vertrouwen de vrouwen elkaar niet. Dan start de harde strijd om de man in hun levens. 

The Girlfriend kijk je vanaf 10 september op Prime Video.

The Girlfriend - Official Trailer | Prime Video
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Marvel Zombies

Marvel Animation’s Marvel Zombies | Official Trailer | Disney+
Bron afbeelding: SkyShowtime
