Deze series en films ga je deze week streamen: Marvel Zombies, Slow Horses en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 39 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 39 (2025): Marvel Zombies, Slow Horses

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Marvel Zombies

In de animatieshow What if…? zijn we al eens zombieversies van bekende Marvel-superhelden tegengekomen, maar nu is het echt menens. Alle remmen zijn los als de overgebleven helden tegen superzombies strijden om te overleven. Deze vierdelige show is wel enkel voor volwassenen, want de afgehakte hoofden en ledematen vliegen je om de oren.

Marvel Zombies kijk je vanaf 24 september op Disney Plus.

2. Slow Horses (seizoen 5)

Heb je pas recentelijk Apple TV Plus, omdat er nu een Android-app is? Dan moet je echt even Slow Horses inhalen. Deze fantastische spionnenserie gaat over een team aan afgedankte agenten dat onder leiding van de viezige Jackson Lamb (Gary Oldman) met vallen en opstaan toch het goede doet.

Het vijfde seizoen van Slow Horses kijk je vanaf 24 september op Apple TV Plus.

3. Goldband: tot we breken

Dit is een noodgeval, want de documentaire over Goldband staat deze week op Prime Video. Na het enorme succes van het eerste album voelt de Nederlandse band een enorme druk voor een vervolg.

Goldband: tot we breken kijk je vanaf 26 september op Prime Video.

4. House of Guinness

Pak er een lekker biertje bij, want je krijgt in deze nieuwe dramaserie het verhaal mee achter de zalige donkere biertjes uit Ierland: Guinness. De show is gemaakt door Steven Knight, die je kent als de man achter onder andere Peaky Blinders.

House of Guinness kijk je vanaf 25 september op Netflix.

5. Hotel Costiera

In een luxe hotel aan de Italiaanse kust is Daniel ”DD” De Luca (Jesse Williams) een fixer. Deze voormalige marinier lost problemen op voor de rijke gasten, met zijn vuisten of een pistool. Nu moet hij alles op alles zetten om een vermiste dochter terug te vinden.

Hotel Costiera kijk je vanaf 24 september op Prime Video.

