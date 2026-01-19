Deze series en films ga je deze week streamen: LOL, A Knight of the Seven Kingdoms

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 4 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 4 (2026): LOL, A Knight of the Seven Kingdoms

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. A Knight of the Seven Kingdoms

Het is tijd voor de volgende spin-off van Game of Thrones, deze keer gebaseerd op Tales of Dunk and Egg-boeken van George R.R. Martin. Hierin volg je een ridder die het goede probeert te doen in Westeros en zijn jonge schildknaap met een geheim.

A Knight of the Seven Kingdom kijk je vanaf 19 januari op HBO Max.

2. LOL: Last One Laughing Nederland (seizoen 4)

Een groep komieken laat zich weer opsluiten met als doel om elkaar aan het lachen te maken. Als je twee keer hebt gelachen, moet je vertrekken. Deze keer met onder andere Georgina Verbaan, Roxanne Kwant, Willie Wartaal en de terugkeer van winnaar Bas Hoeflaak.

LOL: Last One Laughing kijk je vanaf 23 januari op Prime Video.

3. Blind Sherlock

Deze Vlaams-Nederlandse Netflix-serie gaat over een blinde man met een sterk gehoor, die door de politie in Rotterdam wordt ingezet om criminelen af te luisteren. Dat doet hij met zijn nieuwe collega, gespeeld door Frank Lammers.

Blind Sherlock kijk je vanaf 23 januari op Netflix.

4. Steal

Een normale dag op kantoor verandert plots als een groep criminelen binnenvalt en de medewerkers dwingt om al het pensioengeld van hun klanten over te maken. Dan moeten rechercheurs hun best doen om binnen de tijd de 4 miljoen pond terug te vinden.

Steal kijk je vanaf 21 januari op Prime Video.

5. Heated Rivalry

Onverwachte hitserie Heated Rivalry komt deze week naar Nederland. In de serie volg je twee professionele hockeyspelers die verliefd worden, maar dat geheim moeten houden. Toch kunnen ze niet van elkaar wegblijven.

Heated Rivalry kijk je vanaf 23 januari in HBO Max.

Trailer van de week: The Bluff