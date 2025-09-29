Deze series en films ga je deze week streamen: The Lost Bus, Monster

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
29 september 2025, 16:46
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: The Lost Bus, Monster

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 40 in 2025 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe films en series week 40 (2025): The Lost Bus, Monster

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1, The Lost Bus

In dit waargebeurde verhaal volg je een getroebleerde buschauffeur (Matthew McConaughey) die zijn leven op spel zet om een groep kinderen te redden uit een verwoestende bosbrand. 

The Lost Bus kijk je vanaf 3 oktober op Apple TV Plus.

The Lost Bus — Official Trailer 2 | Apple TV+
Apple TV

Apple TV

Apple

Gratis via Google Play

2, Monster: The Ed Gein Story

Na de verhalen van Jeffrey Dahmer en de Menendez-broers, duikt seriemaker Ryan Murphy weer in het leven van een seriemoordenaar. Deze keer speelt acteur Charlie Hunnam engerik Ed Gein in het Wisconsin van de jaren vijftig.

Monster: The Ed Gein Story kijk je vanaf 3 oktober op Netflix.

MONSTER: The Ed Gein Story | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

3, De Ballonvaarder

Een ballonvaarder landt op het erf van kippenhouder Gaby, waar ze woont met haar rebelse zoontje, stomme moeder en suïcidale haan. Moet ze staande blijven, of dingen loslaten en zich door de wind mee laten voeren? 

De Ballonvaarder kijk je vanaf 3 oktober op Disney Plus.

De Ballonvaarder | Officiële Trailer | Disney+
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

4, Play Dirty

Een dief plant zijn grootste heist ooit, waarbij een heel land wordt bestolen. Daar heeft hij natuurlijk een team voor nodig. Met onder andere Mark Wahlberg en LaKeith Stanfield. 

Play Dirty kijk je vanaf 1 oktober op Prime Video. 

Play Dirty – Official Trailer | Prime Video
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

5, Steve

Cillian Murphy speelt een leraar op een school met jongens die lastig gedrag vertonen. Hij gaat daar bijna aan onderdoor, maar toch kan hij niet stoppen om zijn leerlingen te helpen.

Steve kijk je vanaf 3 oktober op Netflix.

Steve | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Avatar: Fire and Ash

Avatar: Fire and Ash | New Trailer
Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: Apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Chromecast-tips

Bekijk ook

Deze series en films ga je deze week streamen: Gen V, Elio en meer

Deze series en films ga je deze week streamen: Gen V, Elio en meer

15 september 2025

Deze series en films ga je deze week streamen: Lilo & Stitch & Wednesday

Deze series en films ga je deze week streamen: Lilo & Stitch & Wednesday

1 september 2025

Deze series en films ga je deze week streamen: De Thursday Murder Club kijkt Thunderbolts

Deze series en films ga je deze week streamen: De Thursday Murder Club kijkt Thunderbolts

26 augustus 2025

Deze series en films ga je deze week streamen: Peacemaker in de multiverse

Deze series en films ga je deze week streamen: Peacemaker in de multiverse

19 augustus 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren