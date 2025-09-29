Deze series en films ga je deze week streamen: The Lost Bus, Monster

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 40 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 40 (2025): The Lost Bus, Monster

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1, The Lost Bus

In dit waargebeurde verhaal volg je een getroebleerde buschauffeur (Matthew McConaughey) die zijn leven op spel zet om een groep kinderen te redden uit een verwoestende bosbrand.

The Lost Bus kijk je vanaf 3 oktober op Apple TV Plus.

2, Monster: The Ed Gein Story

Na de verhalen van Jeffrey Dahmer en de Menendez-broers, duikt seriemaker Ryan Murphy weer in het leven van een seriemoordenaar. Deze keer speelt acteur Charlie Hunnam engerik Ed Gein in het Wisconsin van de jaren vijftig.

Monster: The Ed Gein Story kijk je vanaf 3 oktober op Netflix.

3, De Ballonvaarder

Een ballonvaarder landt op het erf van kippenhouder Gaby, waar ze woont met haar rebelse zoontje, stomme moeder en suïcidale haan. Moet ze staande blijven, of dingen loslaten en zich door de wind mee laten voeren?

De Ballonvaarder kijk je vanaf 3 oktober op Disney Plus.

4, Play Dirty

Een dief plant zijn grootste heist ooit, waarbij een heel land wordt bestolen. Daar heeft hij natuurlijk een team voor nodig. Met onder andere Mark Wahlberg en LaKeith Stanfield.

Play Dirty kijk je vanaf 1 oktober op Prime Video.

5, Steve

Cillian Murphy speelt een leraar op een school met jongens die lastig gedrag vertonen. Hij gaat daar bijna aan onderdoor, maar toch kan hij niet stoppen om zijn leerlingen te helpen.

Steve kijk je vanaf 3 oktober op Netflix.

