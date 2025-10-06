Deze series en films ga je deze week streamen: The Last Frontier, The Women in Cabin 10

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 41 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 41 (2025): The Last Frontier, The Woman in Cabin 10

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Last Frontier

Een vliegtuig vol gevaarlijke criminelen stort neer in de wildernis van Alaksa. Om zijn kleine stadje te beschermen, besluit een lokale agent deze gevaarlijke mannen te vinden.

The Last Frontier kijk je vanaf 10 oktober op Apple TV Plus.

2. The Woman in Cabin 10

Keira Knightley speelt een journalist die uitgenodigd wordt op een luxe jacht. Daar ziet ze met eigen ogen hoe een passagier overboord wordt gegooid. Toch wil niemand haar geloven, want de complete bemanning en alle gasten zijn gewoon aanwezig.

The Woman in Cabin 10 kijk je vanaf 10 oktober op Netflix

3. Maintenance Required

Zin in een dosis romantiek, met een grote rol voor smartphones? Een stelletje heeft alleen contact via chat. Ze weten niet eens hoe ze eruitzien, want dat zijn de regels. Daardoor weten ze ook niet dat ze in het echt elkaars rivalen zijn.

Maintenance Required kijk je vanaf 8 oktober op Prime Video.

4. Boots

De jonge Cameron sluit zich aan bij het leger, om te ontsnappen aan de eindeloze pesterijen. Toch blijkt zo’n trainingskamp ook niet makkelijk. Helemaal niet omdat hij zijn homoseksualiteit moet verbergen.

Boots kijk je vanaf 9 oktober op Netflix.

5. Futurama

Goed nieuws! Het dertiende seizoen van Futurama staat bijna voor je klaar. In deze serie van de makers van The Simpsons, beleeft een team postbezorgers in de verre toekomst de wildste avonturen.

Het dertiende seizoen van Futurama kijk je vanaf 11 oktober op Disney Plus.

