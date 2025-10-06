Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Deze series en films ga je deze week streamen: The Last Frontier, The Women in Cabin 10

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
6 oktober 2025, 16:43
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: The Last Frontier, The Women in Cabin 10

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 41 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 41 (2025): The Last Frontier, The Woman in Cabin 10

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Last Frontier

Een vliegtuig vol gevaarlijke criminelen stort neer in de wildernis van Alaksa. Om zijn kleine stadje te beschermen, besluit een lokale agent deze gevaarlijke mannen te vinden.

The Last Frontier kijk je vanaf 10 oktober op Apple TV Plus. 

The Last Frontier — Official Trailer | Apple TV+
Apple TV

Apple TV

Apple

Gratis via Google Play

2. The Woman in Cabin 10

Keira Knightley speelt een journalist die uitgenodigd wordt op een luxe jacht. Daar ziet ze met eigen ogen hoe een passagier overboord wordt gegooid. Toch wil niemand haar geloven, want de complete bemanning en alle gasten zijn gewoon aanwezig.

The Woman in Cabin 10 kijk je vanaf 10 oktober op Netflix

The Woman in Cabin 10 | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

3. Maintenance Required

Zin in een dosis romantiek, met een grote rol voor smartphones? Een stelletje heeft alleen contact via chat. Ze weten niet eens hoe ze eruitzien, want dat zijn de regels. Daardoor weten ze ook niet dat ze in het echt elkaars rivalen zijn. 

Maintenance Required kijk je vanaf 8 oktober op Prime Video.

Maintenance Required – Official Trailer | Prime Video
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

4. Boots

De jonge Cameron sluit zich aan bij het leger, om te ontsnappen aan de eindeloze pesterijen. Toch blijkt zo’n trainingskamp ook niet makkelijk. Helemaal niet omdat hij zijn homoseksualiteit moet verbergen.

Boots kijk je vanaf 9 oktober op Netflix. 

BOOTS | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

5. Futurama

Goed nieuws! Het dertiende seizoen van Futurama staat bijna voor je klaar. In deze serie van de makers van The Simpsons, beleeft een team postbezorgers in de verre toekomst de wildste avonturen. 

Het dertiende seizoen van Futurama kijk je vanaf 11 oktober op Disney Plus. 

Futurama | Official Trailer - Season 13 | Hulu
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Amsterdam Empire

Amsterdam Empire | Officiële trailer | Netflix
Bron afbeelding: Netflix
Streaming Streaming

