Deze series en films ga je deze week streamen: Splinter Cell: de serie

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 42 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 42 (2025): Splinter Cell: Deathwatch

1. Splinter Cell: Deathwatch

Sam Fisher uit de populaire Ubisoft-gamereeks Splinter Cell is terug in een animatieserie geschreven door de man achter de John Wick-films. Fisher gaat samen met een nieuwe Splinter Cell-agent het veld in om een missie met een persoonlijk randje te voltooien.

Splinter Cell: Deathwatch kijk je vanaf 14 oktober op Netflix.

2. The Diplomat (seizoen 3)

De president van de Verenigde Staten is dood. Nu is de vice-president aan de macht, maar is zij wel te vertrouwen? Onze favoriete diplomaat bevindt zich middenin deze crisis, en die van haar huwelijk.

Het derde seizoen van The Diplomat kijk je vanaf 16 oktober op Netflix.

3. Murdaugh: Death in the Family

Tijd voor portie gedramatiseerde true crime, over een journalist die onderzoek doet naar de rijke Murdaugh-family en de verschillende moorden waar deze mensen bij betrokken zijn. Met onder andere Patricia Arquette als moeder Murdaugh.

Murdaugh: Death in the Family kijk je vanaf 15 oktober op Disney Plus.

4. The Perfect Neighbor

Echte true crime zie je in de nu al veelbesproken documentaire The Perfect Neighbor, waarin je via bodycambeelden meekijkt wat er gebeurd is voordat een vrouw haar buurvrouw neerschoot.

The Perfect Neighbor kijk je vanaf 17 oktober op Netflix.

5. High Potential (seizoen 2)

Kaitlin Olson (Always Sunny in Philadelphia) is een single moeder die werkte als schoonmaakster, maar nu de politie helpt met ingewikkelde zaken omdat ze de wereld net iets anders bekijkt dan de rest.

Het tweede seizoen van High Potential kijk je vanaf 15 oktober op Disney Plus.

Trailer van de week: A Knight of the Seven Kingdoms