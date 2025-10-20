Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Erwin Vogelaar
20 oktober 2025, 19:13
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: Nobody Wants This is terug

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 43 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 43 (2025): Nobody Wants This seizoen 2

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Nobody Wants This (seizoen 2)

Het eerste seizoen van Nobody Wants This was een grote verrassing. In de komedieserie zie je de startende relatie van een jonge rabbi en een vrouw met een sekspodcast, die samen uiteraard met allerlei obstakels te maken krijgen. In het tweede seizoen zien we of de relatie standhoudt.

Het tweede seizoen van Nobody Wants This kijk je vanaf 23 oktober op Netflix. 

Nobody Wants This | Season 2 Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

2. Lazarus

In de nieuwste Harlan Coben-serie volg je een psycholoog wiens leven op zijn kop komt te staan als zijn vader zelfmoord pleegt en hij in contact kan komen met mensen die dood zijn gegaan. Kan hij op deze manier de moord op zijn zus oplossen voordat hij doordraait?

Lazarus kijk je vanaf 22 oktober op Prime Video.

Lazarus - Official Trailer | Prime Video
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

3. Drop

Een jonge weduwe gaat voor het eerst weer op een date, maar krijgt tijdens het diner de vreemdste anonieme berichten op haar smartphone van iemand in de buurt. De verzender dwingt de vrouw om haar date te vermoorden, omdat anders haar zoon gevaar loopt. 

Drop kijk je vanaf 25 oktober op SkyShowtime.

DROP | Official Trailer
SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime

Gratis via Google Play

4. Gooische Vrouwen

Cheryl, Claire, Anouk en Roelien zijn weer terug voor een nieuwe reeks afleveringen van Gooische Vrouwen. Met onder andere een verborgen zwangerschap, seks met je ex en moeilijke relaties met je vader. 

Het zevende seizoen van Gooische Vrouwen kijk je vanaf 19 oktober op Videoland.

Gooische Vrouwen | Trailer | Vanaf 19 oktober
Videoland

Videoland

RTL Nederland B.V.

Gratis via Google Play

5. Amsterdam Narcos

Krijg in deze documentaire een kijkje in de drugswereld van Amsterdam tussen de jaren zeventig en de eeuwwisseling. Wat begon met het tolereren van hash, bleek de start van één van de meest lucratieve drugsmarkten ter wereld. 

Amsterdam Narcos kijk je vanaf 26 oktober op SkyShowtime.

Amsterdam Narcos | Official Trailer | SkyShowtime
SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Send Help

Send Help | Official Trailer | In Theaters Jan 30
Bron afbeelding: Netflix
Chromecast-tips

