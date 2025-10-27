Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11 van €219

Erwin Vogelaar
27 oktober 2025, 19:11
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: IT: Welcome to Amsterdam

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 44 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 44 (2025): IT: Welcome to Derry, Amsterdam Empire

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. IT: Welcome to Derry 

Doodenge clown Pennywise zorgt voor chaos in 1962, maar is niet het enige probleem. Een zwart gezin verhuist naar een witte buurt en wordt geconfronteerd met racisme om elke hoek. Ondertussen probeert een groepje kinderen een vermiste jongen te vinden in het riool.

IT: Welcome to Derry kijk je vanaf 27 oktober HBO Max.

IT: Welcome to Derry | Official Trailer | HBO Max
2. Amsterdam Empire 

Voor de eerste keer speelt Famke Janssen in een Nederlandse serie. In Amsterdam Empire speelt ze een popster die ooit één hit had en toen getrouwd is met de eigenaar van het grootste wietimperium van Nederland. Als hij vreemd gaat, wil ze alles van hem afpakken.

Amsterdam Empire kijk je vanaf 30 oktober op Netflix.

Amsterdam Empire | Officiële trailer | Netflix
3. The Witcher (seizoen 4) 

De helden uit de geliefde serie The Witcher zijn dit vierde seizoen op verschillende plekken in het land en beleven elk hun eigen uitdagingen. De grootste uitdaging voor de kijker is dat Geralt plots het gezicht van Liam Hemsworth heeft.

Het vierde seizoen van The Witcher kijk je vanaf 30 oktober op Netflix.

The Witcher: Season 4 | Official Trailer | Netflix
4. Down Cemetery Road 

Van het team achter de uitstekende serie Slow Horses, komt een nieuwe serie met Emma Thompson en Ruth Wilson in de hoofdrollen. Wilson speelt een vrouw die geobsedeerd raakt met een explosie bij de buren en een vermist kind. Ze vraagt een privédetective (Thompson) om achter de waarheid te komen.

Down Cemetery Road kijk je vanaf 30 oktober op Apple TV Plus.

Down Cemetery Road — Official Trailer | Apple TV
5. Nordin 

Om te leren dat geld niet alles is, moet de rijke Nordin een jaar lang verplicht lesgeven op een achterstandsschool.

Nordin kijk je vanaf 30 oktober op Prime Video.

Nordin | Officiële Trailer | Prime Video
Trailer van de week: Last Samurai Standing

Last Samurai Standing | Official Trailer | Netflix
Bron afbeelding: HBO Max
Chromecast-tips

