Deze series en films ga je deze week streamen: nieuwe serie van Breaking Bad-maker

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 45 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 45 (2025): Pluribus, Frankenstein

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Pluribus

Van de seriemaker achter hits Breaking Bad en Better Call Saul, is het tijd voor iets nieuws. Actrice Rhea Seehorn (Kim Wexler in Better Call Saul), speelt een doodongelukkige vrouw in een wereld waarin iedereen door een mysterieus virus barst van het optimisme.

Pluribus kijk je vanaf 7 november op Apple TV Plus.

2. All’s Fair

In de nieuwste serie van Ryan Murphy volg je een advocatenkantoor waar enkel vrouwen werken die andere vrouwen helpen met hun echtscheidingen. De serie heeft een bijzondere cast, met onder andere Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson en Kim Kardashian.

All’s Fair kijk je vanaf 4 november op Disney Plus.

3. Frankenstein

Het bekende verhaal van wetenschapper Victor Frankenstein wordt opnieuw verteld. Deze keer door filmmaker Guillermo del Toro (Pan’s Labyrinth, The Shape of Water) met Oscar Isaac als het genie en Jacob Elordi als het monster.

Frankenstein kijk je vanaf 7 november op Netflix.

4. The Fantastic Four – First Steps

Het is tijd voor de introductie van The Fantastic Four in de Marvel Cinematic Universe. Vier astronauten hebben in de ruimte bijzondere krachten gekregen. Nu moeten ze de aarde beschermen van wereldverslinder Galactus.

The Fantastic Four – First Steps kijk je vanaf 5 november op Disney Plus.

5. Fire and Water: Making the Avatar Films

De derde Avatar-film is bijna in de bioscoop te zien. Als voorafje kun je deze week op Disney Plus kijken naar een documentaire over hoe deze films zijn gemaakt. Pandora is namelijk veel meer dan digitale effecten.

Fire and Water: Making the Avatar Films kijk je vanaf 7 november op Disney Plus.

Trailer van de week: Stranger Things (seizoen 5)