Deze series en films ga je deze week streamen: Nieuwe spin-off van The Office

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 46 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 46 (2025): The Paper, Malice

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Paper

In deze spin-off van The Office volgt dezelfde documentairecrew de gebeurtenissen op een nieuw kantoor. Nog steeds draait het om papier, want deze keer kijk je mee bij de redactie van een falende krant. Een frisse hoofdredacteur probeert de boel te redden.

The Paper kijk je vanaf 14 november op SkyShowtime.

2. Malice

Jack Whitehall ken je voornamelijk van zijn komische rollen, maar deze keer speelt hij de schurk. Hij werkt zich binnen bij een rijke familie (David Duchovny, Carice van Houten) om hun zoon les te geven, maar wat is hij echt van plan?

Malice kijk je vanaf 14 november op Prime Video.

3. The Beast in Me

Claire Danes (bekend van Homeland) speelt een vrouw die haar zoontje heeft verloren en daardoor haarzelf ook is kwijtgeraakt. Dan raakte ze geobsedeerd door de nieuwe buurman en zijn geheimen.

The Beast in Me kijk je vanaf 13 november op Netflix.

4. Beauty and the Geek

Beauty and the Geek is terug en deze keer op Prime Video. Acht prachtige dames worden gekoppeld aan acht ongemakkelijke geeks, waarna ze er achter komen of hun vooroordelen over elkaar kloppen.

Beauty and the Geek kijk je vanaf 14 november op Prime Video.

5. Last Samurai Standing

Liefhebbers van indrukwekkende martial arts moeten opletten, want het gaat helemaal los in de nieuwe serie Last Samurai Standing. Een groep van 292 krijgers komt samen door de belofte van een enorme geldprijs. Daarvoor moeten ze alleen maar elkaar verslaan en Tokyo bereiken.

Last Samurai Standing kijk je vanaf 13 november op Netflix.

Trailer van de week: Michael