Deze series en films ga je deze week streamen: The Mighty Nein en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 47 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 47 (2025): The Mighty Nein, A Man on the Inside

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Mighty Nein

Critical Role ken je mogelijk van de lange D&D-campagnes met bekende stemacteurs. Animatieserie The Legend of Vox Machina is gebaseerd op de eerste campagne en dat bleek een schot in de roos.

The Mighty Nein is gebaseerd op de tweede campagne: een nieuwe groep helden moet samenwerken om de wereld te redden. En geen nood als je niets snapt van D&D, want dit zijn gewoon toffe fantasyseries.

The Mighty Nein kijk je vanaf 19 november op Prime Video.

2. A Man on the Inside (seizoen 2)

In het eerste seizoen van komedieserie A Man on the Inside, ging de gepensioneerde Charles (Ted Danson) undercover in een verzorgingstehuis om een diefstal op te lossen. In dit tweede seizoen mag Charles weer undercover, maar op een hele andere plek met een stapel nieuwe personages.

Het tweede seizoen van A Man on the Inside kijk je vanaf 20 november op Netflix.

3. Train Dreams

Tijd om weg te dromen in dit prachtig gefilmde drama. In Train Dreams volg je een man die aan het spoor werkt in de Verenigde Staten en daardoor veel van huis is. Ondertussen worden er oude bomen gekapt voor deze vooruitgang, wat bij hem vragen oproept over zijn plek in de wereld.

Train Dreams kijk je vanaf 21 november op Netflix.

4. Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember

De vader van Chris Hemsworth is gediagnosticeerd met Alzheimer. Vader en zoon gaan op pad naar plekken uit hun verleden die veel betekenis hadden, om het geheugen een boost te geven.

Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember kijk je vanaf 23 november op Disney Plus.

5. The Family Plan 2

Zin in een lollige kerstfilm, met vooral veel actie? Dan moet je bij The Family Plan 2 met Mark Wahlberg zijn. Deze keer gaat deze voormalige spion met zijn familie naar Londen, voor een ontspannen vakantie. Het duurt alleen niet lang tot de complete familie betrokken raakt bij iets gevaarlijks.

The Family Plan 2 kijk je vanaf 21 november op Apple TV.

Trailer van de week: Fallout (seizoen 2)