Deze series en films ga je deze week streamen: Het begin van het eind voor Stranger Things

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 48 in 2025 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe films en series week 48 (2025): Stranger Things

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Stranger Things (Seizoen 5, aflevering 1-4)

Eindelijk is het zover: het laatste seizoen van Stranger Things start deze week. Het kwaad uit de Upside Down is nu in Hawkins te vinden. Het is aan onze favoriete helden om Vecna te verslaan en de wereld te redden. De overige afleveringen van dit seizoen kijk je met kerst en op oudejaarsavond.

De eerste vier afleveringen van het vijfde seizoen van Stranger Things kijk je vanaf 27 november op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.8 (14.997.050 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. App me als je thuis bent

Voor vrouwen is het doodeng om alleen naar huis te fietsen of buiten te lopen terwijl het donker is. In deze documentaire doorbreken vrouwen het zwijgen over de impact van seksueel geweld op straat.

App me als je thuis bent kijk je vanaf 27 november op NPO Start.

NPO Start NPO 4.8 (36.196 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. The Phoenician Scheme

De nieuwste film van Wes Anderson kijk je vanaf deze week op SkyShowtime. In deze film volg je een rijke man die de wereld afreist om zakenpartners te bezoeken, terwijl hij constant wordt bedreigd.

The Phoenician Scheme kijk je vanaf 30 november op SkyShowtime.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

SkyShowtime: Films en series SkyShowtime 8.6 (118.418 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Wraak

De serie Mocro Maffia is gebaseerd op het gelijknamige boek van twee misdaadjournalisten. Hun vervolgboek heet Wraak en daar is deze film op gebaseerd. Hierin volg je een Amsterdamse student die naar Marokko vlucht, maar jaren later door het Openbaar Ministerie in verband wordt gebracht met een reeks liquidaties.

Wraak kijk je vanaf 27 november op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.8 (14.997.050 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Scam Alert: Trap Er Niet In!

Ellie Lust, Daniël Verlaan en een team ethische hackers laten zien hoe cybercriminelen achter online oplichting te werk gaan.

Scam Alert: Trap Er Niet In kijk je vanaf 26 november op Videoland.

Videoland RTL Nederland B.V. 8.0 (27.473 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping