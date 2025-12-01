Deze series en films ga je deze week streamen: The Abandons, Jay Kelly en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 49 in 2025 die je niet mag missen.
Nieuwe films en series week 49 (2025): The Abandons
Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.
1. The Abandons
Een rijke familie en een arme familie staan recht tegenover elkaar in deze western, met niemand minder dan Gillian Anderson en Lena Haedey in de hoofdrollen. De serie komt van Kurt Sutter, die eerder aan onder andere The Shield en Sons of Anarchy werkte.
The Abandons kijk je vanaf 4 december op Netflix.
2. Jay Kelly
George Clooney speelt superster Jay Kelly, die samen met zijn manager een reis naar Europa maakt om zichzelf te vinden.
Jay Kelly kijk je vanaf 5 december op Netflix.
3. From (seizoen 3)
In de spannende serie From kunnen mensen die in een klein stadje in het midden van de Verenigde Staten belanden, nooit meer vertrekken. ’s Nachts worden ze opgejaagd door monsters, overdag zoeken ze naar antwoorden. Na de bizarre cliffhanger aan het einde van het tweede seizoen kun je vanaf deze week verder kijken.
Het derde seizoen van From kijk je vanaf 4 december op HBO Max.
HBO Max: Stream series & films
WarnerMedia Global Digital Services, LLC
4. The Roses
Benedict Cumberbatch en Olivia Colman spelen twee mensen die ooit verliefd waren, maar plots alleen maar kunnen vechten. Nu is het oorlog.
The Roses kijk je vanaf 3 december op Disney Plus.
Disney+
Disney
5. Troll 2
Een nieuwe trol teistert Noorwegen. Het is aan de helden uit de eerste film om hem te stoppen, maar gelukkig zijn ze niet alleen. Het is tijd voor trol tegen trol.
Trol 2 kijk je vanaf 1 december op Netflix.
Trailer van de week: Kraken
