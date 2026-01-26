Deze series en films ga je deze week streamen: Wonder Man, Bridgerton

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 5 van 2026 die je niet mag missen.
Nieuwe films en series week 5 (2026): Wonder Man, Bridgerton
Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.
1. Wonder Man
Maak kennis met de nieuwste superheld in de Marvel Cinematic Universe. Simon Williams is acteur en wil dolgraag de hoofdrol krijgen in de remake van superheldenfilm Wonder Man. Dat hij zelf ook superkrachten heeft is voor hem even minder belangrijk.
Wonder Man kijk je vanaf 28 januari op Disney Plus.
2. Bridgerton (seizoen 4)
Een van de grootste hits van Netflix begint met zijn vierde seizoen. Deze keer ligt de focus op zoon Benedict die geïnteresseerd raakt in een mysterieuze vrouw. Deze week kun je de eerste helft van het seizoen kijken, met eind februari de tweede helft.
Het vierde seizoen van Bridgerton kijk je vanaf 29 januari op Netflix.
3. Shrinking (seizoen 3)
Je favoriete psychologen zijn terug, met weer een een seizoen serieuze en vooral ook minder serieuze problemen. Leuk detail is dat Michael J. Fox dit seizoen opduikt, in een bijzondere Parkinson-verhaallijn samen met Harrison Ford.
Het derde seizoen van Shrinking kijk je vanaf 28 januari op Netflix.
4. The Wrecking Crew
Jason Momoa en Dave Bautista spelen broers die te maken krijgen met de Yakuza. Gelukkig kunnen ze een aardig potje vechten en hebben ze toegang tot een stapel wapens.
The Wrecking Crew kijk je vanaf 28 januari op Prime Video.
Trailer van de week: Masters of the Universe
