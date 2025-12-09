Deze series en films ga je deze week streamen: Wakker worden, Percy Jackson

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 50 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 50 (2025): Wake Up Dead Man, Percy Jackson

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Voor de derde keer moet detective Benoit Blanc (Daniel Craig) een onmogelijk moordmysterie oplossen. Een jonge priester is de hoofdverdachte, maar helpt Blanc met zoeken naar antwoorden. Met onder andere Glenn Close, Josh O’Connor, Josh Brolin, Jeremy Renner, Kerry Washington en Andrew Scott.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery kijk je vanaf 12 december op Netflix.

2. Percy Jackson and the Olympians (seizoen 2)

Het avontuur van jonge held Percy Jackson gaat verder. In deze serie volg je een demigod die zichzelf probeert te bewijzen in een wereld waar moderne versies van de Griekse goden bestaan. Deze keer gaat hij op pad om goede vriend Grover te redden. Dit tweede seizoen is gebaseerd op het boek The Sea of Monsters.

Het tweede seizoen van Percy Jackson kijk je vanaf 10 december op Disney Plus.

3. F1 The Movie

Brad Pitt speelt een F1-chauffeur die na dertig jaar afwezigheid terugkeert naar de racebaan, om daar een falend team er bovenop te helpen door een jong talent te trainen.

F1 The Movie kijk je vanaf 12 december op Apple TV.

4. Taylor Swift – the Eras Tour – the End of an Era

Als je de Era-tour van Taylor Swift hebt gemist (of het feest nogmaals wil beleven), dan kun je deze week bij Disney Plus terecht. The Final Show is een concertfilm, terwijl The End of an Era een documentaire is waarbij je een blik achter de schermen krijgt bij de laatste show.

Taylor Swift: The End of an Era kijk je vanaf 12 december op Disney Plus.

5. Man Vs Baby

Acteur Rowan Atkinson ken je waarschijnlijk vooral als Mr Bean. In 2022 maakten we met Man Vs Baby voor het eerst kennis met zijn nieuwe typetje in de vorm van Trevor Bingley. De huizenoppasser had last van een bij en dat zorgde voor ongekende chaos. Nu is Bingley terug, met een nieuw huis en een baby.

Man vs Baby kijk je vanaf 11 december op Netflix.

Trailer van de week: The Boys (seizoen 5)