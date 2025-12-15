Deze series en films ga je deze week streamen: Fallout, Karate Kid en meer

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 51 in 2025 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe films en series week 51 (2025):

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Fallout (seizoen 2)

Het eerste seizoen van Fallout, gebaseerd op de gelijknamige gameserie, was een prettige verrassing. Nu is het tijd om te zien of die kwaliteit wordt doorzet in het tweede seizoen.

Deze keren belanden de personages in New Vegas, natuurlijk bekend van de game Fallout: New Vegas. Dit seizoen wordt de cast uitgebreid met onder andere Macaulay Culkin en Justin Theroux.

Het tweede seizoen van Fallout kijk je vanaf 17 december op Prime Video.

Prime Video Amazon Mobile LLC 4.6 (5.002.408 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Karate Kid: Legends

Na de succesvolle Karate Kid-serie op Netflix was er plots een bioscoopfilm met een nieuw verhaal. Vanaf deze week is deze film ook op Netflix te bekijken. In Legends volg je een nieuw karatetalent dat de hulp krijgt van bekende koppen.

Karate Kid: Legends kijk je vanaf 18 december op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.6 (15.010.260 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Emily in Paris (seizoen 5)

Soms komen Netflix-series nog wel eens verder dan een tweede seizoen, zoals bij Emily in Paris. Deze week kun je alweer naar het vijfde seizoen van deze serie kijken, waarin Emily inmiddels aan het roer staat van Agence Grateau. Toch kan het allemaal zo weer mis gaan.

Het vijfde seizoen van Emily in Paris kijk je vanaf 18 december op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.6 (15.010.260 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Mission Impossible – The Final Reckoning

Voor de allerlaatste keer (waarschijnlijk) stapt Tom Cruise in de schoenen van superspion Ethan Hunt. Deze film is het directe vervolg op Dead Reckoning Part One, waar Hunt en zijn team strijden tegen een kwaadaardige AI.

Mission Impossible – The Final Reckoning kijk je vanaf 17 december op SkyShowtime.

SkyShowtime: Films en series SkyShowtime 8.6 (120.342 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. The Great Flood

Liefhebbers van rampenfilms moeten opletten. In de Koreaanse film The Great Flood teistert een enorme overstroming de wereld. Een wetenschapper en haar zoon kunnen de mensheid redden, als ze van het water kunnen ontsnappen.

The Great Flood kijk je vanaf 19 december op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 6.6 (15.010.260 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Supergirl