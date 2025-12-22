2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Deze series en films ga je deze week streamen: How to Train Your Vecna

Erwin Vogelaar
22 december 2025, 19:16
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: How to Train Your Vecna

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 52 in 2025 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 52 (2025): How To Train Your Dragon, Stranger Things

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Stranger Things (seizoen 5, deel 2)

Het is even raar plannen rond de feestdagen, maar op tweede kerstdag kunnen we naar drie nieuwe afleveringen van het laatste seizoen van Stranger Things kijken. Daar moet je wel in totaal 5,5 uur voor uittrekken. De allerlaatste aflevering staat 1 januari online.

Stranger Things seizoen 5 deel 2 kijk je vanaf 26 december op Netflix. 

Stranger Things 5 | Volume 2 Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

2. How To Train Your Dragon

Populaire animatiefilm How to Train Your Dragon heeft een live action remake gekregen. Het goede nieuws is dat dezelfde schrijver en regisseur er achter zit, want hij dacht: als deze remake er moet komen, dan doe ik het zelf wel. De film gaat over de vriendschap tussen een falende drakenjager en een draak.

How To Train Your Dragon kijk je vanaf 25 december op SkyShowtime. 

How To Train Your Dragon | Official Trailer
SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime

Gratis via Google Play

3. Goodbye June

Vlak voor de kerstdagen moet een familie dealen met het binnenkort overlijden van hun moeder/oma. De tranentrekker is geregisseerd door Kate Winslet, die zelf ook een van de dochters speelt. 

Goodbye June kijk je vanaf 24 december op Netflix. 

Goodbye June | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

4. The Lowdown

Lee Raybon noemt zichzelf een ’truthstorian’ en struikelt als journalist duistere geheimen binnen. De serie heeft een sterke cast, met onder andere Ethan Hawke, Keith David en Kyle McLachlan.

The Lowdown kijk je vanaf 26 december op Disney Plus.

The Lowdown | Official Trailer | Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Keith David | FX
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

5. B&B Vol Liefde: De Aftrap

In de zomer kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen van B&B: Vol Liefde, waarin single B&B-eigenaren de deuren openen om singles te verwelkomen. Vinden ze op deze manier de liefde? In De Aftrap stellen de nieuwe mensen zich voor.

B&B Vol Liefde: De Aftrap kijk je vanaf 22 december op Videoland.

B&B Vol Liefde
Videoland

Videoland

RTL Nederland B.V.

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Disclosure Day

Disclosure Day | Official Teaser
Bronnen afbeeldingen: Universal Pictures, RTL
