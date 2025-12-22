Deze series en films ga je deze week streamen: How to Train Your Vecna

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 52 in 2025 die je niet mag missen.
Lees verder na de advertentie.
Nieuwe films en series week 52 (2025): How To Train Your Dragon, Stranger Things
Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.
1. Stranger Things (seizoen 5, deel 2)
Het is even raar plannen rond de feestdagen, maar op tweede kerstdag kunnen we naar drie nieuwe afleveringen van het laatste seizoen van Stranger Things kijken. Daar moet je wel in totaal 5,5 uur voor uittrekken. De allerlaatste aflevering staat 1 januari online.
Stranger Things seizoen 5 deel 2 kijk je vanaf 26 december op Netflix.
Netflix
Netflix, Inc.
2. How To Train Your Dragon
Populaire animatiefilm How to Train Your Dragon heeft een live action remake gekregen. Het goede nieuws is dat dezelfde schrijver en regisseur er achter zit, want hij dacht: als deze remake er moet komen, dan doe ik het zelf wel. De film gaat over de vriendschap tussen een falende drakenjager en een draak.
How To Train Your Dragon kijk je vanaf 25 december op SkyShowtime.
SkyShowtime: Films en series
SkyShowtime
3. Goodbye June
Vlak voor de kerstdagen moet een familie dealen met het binnenkort overlijden van hun moeder/oma. De tranentrekker is geregisseerd door Kate Winslet, die zelf ook een van de dochters speelt.
Goodbye June kijk je vanaf 24 december op Netflix.
Netflix
Netflix, Inc.
4. The Lowdown
Lee Raybon noemt zichzelf een ’truthstorian’ en struikelt als journalist duistere geheimen binnen. De serie heeft een sterke cast, met onder andere Ethan Hawke, Keith David en Kyle McLachlan.
The Lowdown kijk je vanaf 26 december op Disney Plus.
Disney+
Disney
5. B&B Vol Liefde: De Aftrap
In de zomer kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen van B&B: Vol Liefde, waarin single B&B-eigenaren de deuren openen om singles te verwelkomen. Vinden ze op deze manier de liefde? In De Aftrap stellen de nieuwe mensen zich voor.
B&B Vol Liefde: De Aftrap kijk je vanaf 22 december op Videoland.
Videoland
RTL Nederland B.V.
Trailer van de week: Disclosure Day
- Deze series en films ga je deze week streamen: How to Train Your Vecna (22 dec)
- Chromecast zonder wifi gebruiken: deze opties heb je (18 dec)
- Deze series en films ga je deze week streamen: Fallout, Karate Kid en meer (15 dec)
- Deze series en films ga je deze week streamen: Wakker worden, Percy Jackson (9 dec)
- Deze series en films ga je deze week streamen: The Abandons, Jay Kelly en meer (1 dec)