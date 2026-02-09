Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze series en films ga je deze week streamen: moord, buren en liefde

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
9 februari 2026, 19:16
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: moord, buren en liefde

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 6 van 2026 die je niet mag missen.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe films en series week 6 (2026): Cross, Frank’s Veiling

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Cross (seizoen 2)

Detective Alex Cross weet als geen ander zich in de gedachten van moordenaars te verplaatsen. Met deze gave zoekt hij dit seizoen naar een seriemoordenaar die het op corrupte miljardairs heeft gemunt. 

Het tweede seizoen van Cross kijk je vanaf 11 februari op Prime Video.

Cross Season 2 - Official Trailer | Prime Video
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

2. Neighbors

Tussen buren is het niet altijd een liefdevol bestaan. In deze docuserie krijg je verhalen mee van Amerikanen wiens woonplezier ernstig wordt verstoord door de mensen waar ze naast wonen.

Neighbors kijk je vanaf 14 februari op HBO Max.

Neighbors | Official Trailer | HBO
HBO Max: Stream series & films

HBO Max: Stream series & films

WarnerMedia Global Digital Services, LLC

Gratis via Google Play

3. What It Feels Like for a Girl

In 2000 volg je tiener Byron, die constant wordt gepest en daarom probeert te ontsnappen in de onderwereld van Nottingham. In de clubs onderzoekt Byron diens eigen identiteit.

What It Feels Like for a Girl kijk je vanaf 6 februari op Videoland.

What It Feels Like For A Girl - Trailer | BBC
Videoland

Videoland

RTL Nederland B.V.

Gratis via Google Play

4. Frank’s Veiling

Na het succes van LOL: Last One Laughing heeft Prime Video nog een Nederlandse show waarin bekende mensen met elkaar worden opgesloten en er maffe dingen gebeuren. Deze keer zijn het influencers die in een veiliging bieden op bizarre opdrachten. Ze verdienen geld als ze de opdracht succesvol volbrengen.

Frank’s Veiliging kijk je vanaf 9 februari op Prime Video. 

Frank's Veiling | Officiële Trailer | Prime Video NL
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

5. Love Story

De nieuwste Ryan Murphy-serie vertelt het verhaal over de liefde tussen John F. Kennedy Jr. (de zoon van) en Carolyn Bessette. 

Love Story kijk je vanaf 13 februari op Disney Plus. 

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette | Official Trailer | FX
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Project Hail Mary

Project Hail Mary | Final Trailer
Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: Prime Video
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Chromecast-tips

Bekijk ook

Deze series en films ga je deze week streamen: de Muppets en Star Trek zijn terug

Deze series en films ga je deze week streamen: de Muppets en Star Trek zijn terug

2 februari 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: LOL, A Knight of the Seven Kingdoms

Deze series en films ga je deze week streamen: LOL, A Knight of the Seven Kingdoms

19 januari 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: Damon, Affleck en Elba

Deze series en films ga je deze week streamen: Damon, Affleck en Elba

12 januari 2026

Deze series en films ga je deze week streamen: met Pitt het nieuwe jaar in

Deze series en films ga je deze week streamen: met Pitt het nieuwe jaar in

5 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren