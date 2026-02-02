Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11+

Deze series en films ga je deze week streamen: de Muppets en Star Trek zijn terug

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
2 februari 2026, 19:12
2 min leestijd
Deze series en films ga je deze week streamen: de Muppets en Star Trek zijn terug

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 6 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 6 (2026): The Muppet Show, Star Trek

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Muppet Show

De Muppets zijn terug met een nieuwe special waarin weer ouderwets een show opgevoerd moet worden. Natuurlijk gaat daarbij van alles mis. Speciale gast is Sabrina Carpenter, maar Seth Rogen en Maya Rudolph duiken ook op. 

The Muppet Show kijk je vanaf 4 februari op Disney Plus.

The Muppet Show | Official Trailer | Disney+
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

2. Star Trek: Starfleet Academy

Een groep jonge cadetten wordt opgeleid om Starfleet-officier te worden. Niemand minder dan Holly Hunter speelt de kanselier van de academie.

Star Trek: Starfleet Academy kijk je vanaf 5 februari op SkyShowtime.

Star Trek: Starfleet Academy | Official Trailer | SkyShowtime
SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime

Gratis via Google Play

3. The Lincoln Lawyer (seizoen 4)

In de afgelopen drie seizoenen hebben we gezien hoe advocaat Mickey Haller op zijn eigen creatieve manier zaken oplost. Nu wordt Haller zelf verdacht en heeft hij zijn complete team nodig om zijn onschuld te bewijzen.

Het vierde seizoen van The Lincoln Lawyer kijk je vanaf 5 februari op Netflix. 

The Lincoln Lawyer: Season 4 | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

4. The Copenhagen Test

In deze spionageserie met Simu Liu (Shang-Chi) en Melissa Barrera (Scream) komt een inlichtingenanalist er achter dat zijn hersenen zijn gehackt. Alleen door net te doen alsof hij niets merkt, kan hij er achter komen wie nu zijn zintuigen gebruikt.

The Copenhagen Test kijk je vanaf 2 februari op SkyShowtime.

The Copenhagen Test | Official Trailer | Peacock Original
SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime: Films en series

SkyShowtime

Gratis via Google Play

5. Salvador 

De dochter van een ambulancebroeder sluit zich aan bij een extremistische beweging. Als het daar flink mis gaat, besluit hij in deze nieuwe wereld te duiken om zijn kind beter te begrijpen. 

Salvador kijk je vanaf 6 februari op Netflix. 

Salvador | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

Trailer van de week: Daredevil: Born Again (seizoen 2)

Marvel Television’s Daredevil: Born Again Season 2 | Teaser Trailer
Bron afbeelding: Disney
Chromecast-tips

