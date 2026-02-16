Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Deze series en films ga je deze week streamen: 56 dagen met The Night Agent

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
16 februari 2026, 16:49
2 min leestijd
Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 7 van 2026 die je niet mag missen.

Nieuwe films en series week 7 (2026): The Night Agent, 56 Days

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Night Agent (seizoen 3)

In de kelder van van het Witte Huis staat een rode telefoon. Zodra die afgaat, komt FBI-agent Peter Sutherland in actie. Dit seizoen volgen we deze Night Agent terwijl hij de wereld rond reist op jacht naar slechteriken. Zijn werk wordt alleen een stuk moeilijker gemaakt door een journalist die achter de waarheid probeert te komen en daardoor iedereen in gevaar brengt.

Het derde seizoen van The Night Agent kijk je vanaf 19 februari op Netflix.

The Night Agent: Season 3 | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

2. 56 Days

Oliver en Clara ontmoeten elkaar in de supermarkt en starten al snel een intense relatie. Na 56 dagen staat de politie voor de deur en vinden ze een lichaam. Wie van de twee heeft deze man vermoord?

56 Days kijk je vanaf 18 februari op Prime Video.

56 Days - Official Trailer | Prime Video
Prime Video

Prime Video

Amazon Mobile LLC

Gratis via Google Play

3. Strip Law 

Een advocaat werkt samen met een lokale goochelaar om domme zaken in Las Vegas op te lossen. Met het stemwerk van onder andere Adam Scott, Keith David en Janelle James. 

Strip Law kijk je vanaf 20 februari op Netflix. 

Strip Law
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

4. The Last Thing He Told Me (seizoen 2)

In het eerste seizoen van spannende serie The Last Thing He Told Me was de echtgenoot van Hannah (Jennifer Garner) plots verdwenen. Na vijf jaar is hij (Nikolaj Coster-Waldau) terug en is iedereen in gevaar.

Het tweede seizoen van The Last Thing He Told Me kijk je vanaf 20 februari op Apple TV.

The Last Thing He Told Me — Season 2 Official Trailer | Apple TV
Apple TV

Apple TV

Apple

Gratis via Google Play

5. Ghosts (seizoen 3)

De eerste twee seizoenen van de heerlijke komedieserie Ghosts staan al tijden op Netflix, maar toen bleef het stil. Onlangs stuurde Netflix een mail rond met een datum voor het derde seizoen, maar er gebeurde toen alsnog niets. Nu is het dan eindelijk toch zover! Het slechte nieuws is wel dat dit seizoen maar tien afleveringen heeft. Waar blijft seizoen 4?

Het derde seizoen van Ghosts kijk je vanaf nu op Netflix.

Ghosts
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

Trailer van de week: “Spider-Noir”

“Spider-Noir” – Authentic Black & White Teaser Trailer | Prime Video
Bronnen afbeeldingen: Netflix, Netflix, Netflix
