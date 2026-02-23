Deze series en films ga je deze week streamen: Paradise en Scrubs zijn terug

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 9 van 2026 die je niet mag missen.
Nieuwe films en series week 9 (2026): Paradise, Scrubs
Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.
1. Paradise (seizoen 2)
In het eerste seizoen van serie Paradise zagen we hoe de president van de Verenigde Staten werd vermoord, binnenin beschermde stad Paradise. Dit seizoen krijgen we te weten hoe gevaarlijk het leven buiten Paradise is. De serie introduceert nieuwe personages waar je via flashbacks meer over leert.
Het tweede seizoen van Paradise kijk je vanaf 23 februari op Disney Plus.
Disney+
Disney
2. Scrubs
Scrubs is terug met de originele cast. Het is aan dokter Dorian (Zach Braff) en zijn vrienden om een nieuwe generatie stagiaires het vak te leren. Dat doet een klein beetje aan The Pitt denken, maar dan een stuk minder serieus en vooral minder bloederig.
Scrubs kijk je vanaf 26 februari op Disney Plus.
Disney+
Disney
3. The Bluff
Een ex-piraat (Priyanka Chopra Jonas) heeft een rustig leven opgebouwd op een afgelegen eiland. Zodra haar voormalige kapitein (Karl Urban) opduikt en wraak wil, zal ze weer moeten vechten om haar gezin te beschermen.
The Bluff kijk je vanaf 25 februari op Prime Video.
Prime Video
Amazon Mobile LLC
4. Monarch: Legacy of Monsters (seizoen 2)
In deze spin-off van de moderne Godzilla- en King Kong-films, krijg je meer mee over de Monarch-organisatie die dit soort titanen bestudeert. Nu duikt er een nieuw gevaar op uit de dieptes van de zee.
Het tweede seizoen van Monarch: Legacy of Monsters kijk je vanaf 27 februari op Apple TV.
Apple TV
Apple
5. Formule 1: Drive to Survive (seizoen 8)
Drive to Survive is terug, met een kijkje achter de schermen van de Formule 1. Deze keer wordt het seizoen in 2025 gevolgd, met de spannende strijd tussen Lando Norris Max Verstappen en Oscar Pi.
Het achtste seizoen van Formule 1: Drive to Survive kijk je vanaf 27 februari op Netflix.
Netflix
Netflix, Inc.
Trailer van de week: Toy Story 5
