Heeft deze nieuwe foldable van Motorola het perfecte formaat?

Motorola schijnt te werken aan een nieuwe vouwtelefoon met de naam Razr Flex. Deze foldable zou compacter zijn dan de iconische Razr Fold. De laatste geruchten over de handzame ‘Flex’ lees je in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geruchten over Motorola Razr Flex

Motorola bracht in januari de Razr Fold uit. Ook Oppo, Honor en natuurlijk Google en Samsung trakteerden geïnteresseerden in uitvouwbare smartphones eerder dit jaar op nieuwe apparaten met flinke schermen en dito prijskaartjes.

Daar komt voor potentiële kopers waarschijnlijk voor het einde van dit jaar een optie bij. Motorola werkt naar verluidt aan een compacte, maar brede foldable die intern de naam ‘Razr Flex’ zou dragen. Hierover schreven we al eerder, nu is er iets meer bekend.

Motorola Razr Flex (afbeeldingen via Android Headlines en Motorola Instagram)

Veelbelovend formaat en onzichtbare vouw

Hoewel het verhaal gaat dat de nieuwe telefoon kleiner is dan die van de concurrentie, wordt wel een iets dikker toestel verwacht. Website Android Headlines meldt dat het binnenscherm een 6,9-inch-oled-display is dat met 165 Hz kan verversen. Het reguliere buitenscherm zou 4,97 inch groot zijn.

Daarmee lijkt de Razr Flex kleiner te worden dan de Razr Fold. Die heeft immers schermen van 8 inch (uitgeklapt) en 6,56 inch. De Flex heeft qua formaat wat weg van de Galaxy Z Fold 8. Deze vouw je ook uit als een paspoort, waardoor je een kleine, maar relatief brede tablet in handen hebt. Dat is tegenwoordig een geliefd formaat.

Ook qua gewicht zouden de twee redelijk dicht bij elkaar liggen. De Z Fold 8 weegt 201 gram en voor de Flex wordt een gewicht van 215 gram genoemd. Andere verhalen die de ronde doen, gaan over een nagenoeg vrijwel onzichtbare vouw. We zullen dat rustig moeten afwachten, maar het zijn veelbelovende geluiden voor fans van vouwtelefoons.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Mogelijke specificaties voor Razr Flex

Een ander opvallend gerucht gaat over de chip die de Flex moet aandrijven. Dat zou de Snapdragon 8 Gen 5 zijn, wat een behoorlijke chip is, maar niet de nieuwste en ook niet de snelste processor van het moment.

Verder schijnt er onder de motorkap 12GB werkgeheugen en 256GB intern geheugen te zitten en moet je de 5000 mAh-baterij met 25 watt draadloos kunnen voltanken. Laden met een kabeltje zal ongetwijfeld sneller kunnen, maar daarover is nog niets gelekt. Er wordt gesproken over twee camera’s van 50 megapixel (een hoofdcamera en een ultragroothoek) met tot 30 keer digitale zoom voor de hoofdlens.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vermoedelijk staat de lancering van de Razr Flex voor half december gepland. Dat zou een prima timing zijn zo net voor de feestdagen, al zullen Sinterklaas en de Kerstman wel aardig moeten sparen. De Razr Fold kostte bij lancering namelijk 1999 euro. Met de huidige chiptekort ligt een veel lagere adviesprijs voor de Flex niet voor de hand.

Vermeld op je verlanglijstje ook even een kleurvariant. Mogelijk heb je de keuze uit Pantone Dark Botanical Garden en Pantone Coriander, de kleuren die je al kon zien op de afbeelding bovenaan dit artikel. Vooral die donkergroene versie vinden we erg fraai.