Geinige nieuwe functie in One UI 8.5: speel met snelle instellingen

Met de Galaxy S26-serie op komst, is Samsung ook druk met One UI 8.5, de nieuwste software. Die focust op betere beveiliging, batterijbeheer, AI en nieuwe functies. Eentje lichten we graag uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Personaliseer je snelle instellingen

Er wordt steeds meer bekend over One UI 8.5. Een leuke, nieuwe functionaliteit in deze update gaat over de snelle instellingen. Zo heb je straks de mogelijkheid om dit snelle menu naar je eigen smaak aan te passen.

Denk aan het wijzigen van de grootte van de snelkoppelingen, het aanpassen van de posities en oriëntatie of de optie om knoppen volledig verwijderen. Zie het gifje hieronder om alvast een beeld te krijgen wat we bedoelen.

Tof, maar wat heb je eraan?

Op apparaten met One UI 8.5 kun je dus straks van alles rondom de snelle instellingen precies zo instellen zoals jij dat wil. Vooral de mogelijkheid om knoppen die je niet gebruikt weg te halen, zou weleens positief ontvangen kunnen worden. Zo zie je alleen nog maar knoppen die voor jou relevant zijn, wat efficiënter werkt.

Ook ben je straks niet meer gebonden aan de vaste ‘groepjes van knoppen’, zoals de schuifregelaars voor de helderheid en het volume. Die staan nu altijd onafscheidelijk op een vaste plek rechts bovenaan. Ze zijn met de komst van One UI 8.5 dus eindelijk uit elkaar te halen. Iedere losse knop is dus naar de positie van jouw keuze te verplaatsen.

Deze nieuwe stap in het personaliseren van je Samsung zou zomaar kunnen bijdragen aan een verkoopsucces van de aankomende Galaxy S26-serie. We zeggen dit omdat de verwachting is dat de stabiele versie van One UI 8.5 in februari of maart wordt geïntroduceerd. Dat zou mooi samenvallen met de lancering van de nieuwste vlaggenschepen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Benieuwd of jouw Galaxy straks ook de upgrade krijgt? Dat is zo als je smartphone of tablet nu al op Android 16 en One UI 8.0 draait. Inmiddels is van een hele waslijst aan Samsungs bekend dat ze sowieso in aanmerking komen voor de stap naar 8.5.

Dat zijn de luxere modellen, zoals de Galaxy S25, S24, S23 en S22, maar ook de Galaxy A56, A55, A54 en A53. Verder komen alle recente Galaxy Z-telefoons vanaf de Fold/Flip 4 aan de beurt. De Galaxy S21-serie schijnt pech te hebben en de boot net te missen, maar eigenaren van een S21 FE hebben dan weer wel geluk.

Weet je niet of jouw Samsung momenteel draait op One UI 8.0? Dat zoek je eenvoudig op in de telefooninstellingen. Ga daarna naar ‘Info telefoon’ en tik vervolgens op ‘Softwaregegevens’ voor het versienummer van Android en van de One UI-interface.