OnePlus heeft allerlei nieuwe functies bedacht voor OxygenOS, de software van het bedrijf die over Android heen ligt. De uitgekozen zeven nieuwe functies van OxygenOS voor OnePlus zetten we op een rijtje.

Aankomende 7 functies OxygenOS van OnePlus

Alle nieuwe ideeën van OnePlus-gebruikers zijn bedacht tijdens het IDEAS-programma van de fabrikant. Daarbij kan iedereen zijn of haar ideeën over nieuwe functies voor de softwareschil voorleggen. Zo’n grote brainstormsessie werd voor het eerst gehouden in maart van dit jaar, waarna al verschillende functies werden toegevoegd.

In september is er weer zo’n programma georganiseerd en daaruit is nu een selectie gemaakt van zeven ideeën. Android Planet zet ze voor je op een rij.

1. FPS-teller voor Game Space

Wil je niet gestoord worden tijdens het gamen (of als je bijvoorbeeld Netflix kijkt)? Dan kun je Game Space gebruiken. Die optie zorgt er nu al voor dat je geen notificaties krijgt tijdens het gamen. Nu komt daar ook een framerate-teller bij, zodat je ziet hoe goed een game precies draait.

2. Verschillend volume per applicatie

Het is nog wachten tot een update die volgend jaar uitrolt, maar daarna kun je het volume per app afzonderlijk regelen. Dit is een veelgevraagde mogelijkheid vanuit de community van OnePlus.

3. Meer personalisatie van het lockscreen

Men wilde nog meer mogelijkheden om het lockscreen aan te passen en ook OnePlus lijkt dat een goed idee. Zo kun je bijvoorbeeld nog beter aan de slag met de always on display-opties.

4. Draadloos bestanden synchroniseren

Volgens OnePlus zijn ze al druk bezig met deze functie. Daarmee wordt het mogelijk om data te synchroniseren tussen een computer en smartphone van het merk, maar dan via eigen software van de fabrikant.

5. Power Diet-modus voor nog langere accuduur

Vanuit de community werd er gevraagd om een speciale batterijmodus, waarbij echt de langst mogelijke accuduur wordt gehaald. Voor nu is dat power diet-modus genoemd en iets waar OnePlus zeker heil in ziet.

6. Donkere modus met zwarte elementen

Er is al een donkere modus te gebruiken in OxygenOS, maar die kent nog steeds veel donkergrijze elementen. Wil je echt wat batterij besparen met een amoled-scherm, dan moet er echt zwart getoond worden. Dat is precies wat er gaat gebeuren na een update.

7. Gedeeltelijke screenshots

Als je nu een screenshot maakt, maak je die direct van het hele scherm. Gebruikers zien liever een mogelijkheid om gedeeltelijke screenshots te maken, zodat je achteraf niet nog hoeft bij te knippen.

Ideeën die niet worden doorgevoerd

Bovenstaande mogelijkheden worden in de toekomst toegevoegd aan OxygenOS. Er zijn echter nog heel veel andere dingen genoemd, die OnePlus aan de kant heeft geschoven. Enkele van die plannen zijn bijvoorbeeld een notificatie-ring om de camera, zodat je direct ziet dat er een gemiste notificatie is. Ook vroeg men om een klassieke lay-out van OxygenOS 11, omdat dat volgens veel mensen teveel weg heeft van de One UI-skin van Samsung.

Andere ideeën waren onder andere een desktopmodus, meer mogelijkheden voor de vingerafdruk-animaties, verbeterde beeldkwaliteit bij het maken van foto’s of een kleine notificatie bij een app-icoon als daar bijvoorbeeld een berichtje voor binnenkomt. OnePlus heeft nog geen specifieke tijdlijn gedeeld voor wanneer deze nieuwigheden in OxygenOS te vinden zullen zijn. Daarbij zullen ze stapsgewijs worden doorgevoerd.

Zit er een functie bij waar je reikhalzend naar uitkijkt, of had je liever wat andere dingen gezien? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

