‘Nieuwe Galaxy Buds-oordopjes op komst: dit is tot nu toe bekend’

Samsung werkt aan een nieuw setje Galaxy Buds, zo stelt een nieuw gerucht. Mogelijk gaat het om de Galaxy Buds 3, maar dit is nog niet zeker.

‘Nieuwe Galaxy Buds op komst’

Het is alweer een tijdje geleden dat Samsung met nieuwe draadloze oordopjes kwam. Daar komt misschien snel verandering in, want het bedrijf lijkt te werken aan nieuwe Galaxy Buds. Die hebben het modelnummer SM-R400N, zo meldt de website Galaxy Club.

De oordopjes volgen hoogstwaarschijnlijk niet de high-end Galaxy Buds 2 Pro op. De kans is groter dat het om goedkopere doppen gaan, zoals de directe opvolger van de Galaxy Buds 2 uit 2021. Over de Galaxy Buds 3 is al eerder het één en ander gelekt, maar het kan ook zijn dat de nieuwe oordopjes een andere naam krijgen.

De Galaxy Buds 2 Pro

Er is dus nog niet zo heel veel duidelijk. Ook tasten we in het duister over de release van de nieuwe Galaxy Buds. Mogelijk brengt Samsung ze gelijktijdig met een nieuwe smartphone uit. Dat kan later in 2023 zijn, als de Galaxy S23 FE op de planning staat, maar ook pas begin 2024 bij de lancering van de Galaxy S24-smartphones. Zodra we meer weten, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

Meer Samsung-apparaten

De verwachting was dat Samsung onlangs tijdens het Unpacked 2023-evenement nieuwe oordopjes uit de doeken zou doen. Dit gebeurde niet, maar de fabrikant kwam wel met een stapel andere devices. Denk aan de opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5, die weer beschikken over de nodige vernieuwingen.

Ook nieuw zijn de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic. De smartwatches hebben een groter scherm en zijn sneller, maar ook duurder. De Tab S9-tablets volgen de Tab S8-apparaten van vorig jaar op en zijn nu verkrijgbaar. Onze reviews van de nieuwe Samsung-producten check je via de linkjes hieronder.

