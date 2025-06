Deze 7 nieuwe Google Home-functies moet je kennen

Google Home krijgt een grote update met een stapel nieuwe mogelijkheden. We leggen uit wat je aan deze Google Home-functies hebt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Google Home-functies

Het is feest, want naast dat Android 16 nu officieel is uitgebracht krijgt Google Home ook een flinke update. Daardoor heb je meer mogelijkheden om met je slimme huis om te gaan. We zetten op een rijtje wat nieuw is en wat je er aan hebt.

1. Favorieten uitgebreid

In de Google Home-app kun je favorieten instellen om bepaalde apparaten en instellingen razendsnel te bereiken. Met deze update is het mogelijk om meer dingen in je favorieten te plaatsen, zoals het paneel met de binnentemperatuur, acties rond wifi en een knop om alle lampen in huis aan of uit te zetten.

Ook werkt Google aan de mogelijkheid om je favorieten apparaatonafhankelijk te maken. Dat betekent dat je op je Google TV andere favorieten kunt instellen dan op je smartphone of smartwatch.

2. Automatiseren is makkelijker

Het is nu makkelijker om automatiseringen in te stellen, omdat je minder stappen hoeft te zetten. Je kiest een naam, een beschrijving en vervolgens de condities en acties. Denk bijvoorbeeld aan dat de lamp in de gang automatisch aan gaat als je deurbel een mens ziet. Daarnaast is het aanbod van condities en acties uitgebreid, zodat je nog specifieker kunt zijn.

Google werkt daarnaast aan de mogelijk om een automatisering te starten als Google Home merkt dat er een mens in huis is, maar deze optie is eerst enkel nog in de Preview-versie van Google Home te vinden voor mensen in de Verenigde Staten.

3. Picture in Picture

Camerabeelden kunnen nu picture-in-picture bekeken worden terwijl je televisie kijkt. Ideaal als je bijvoorbeeld een film kijkt en in de gaten wil houden of de pizzabezorger al voor de deur staat. De mogelijkheid is beschikbaar via de Public Preview-versie op de Google TV Streamer.

4. Betere videobesturing

Het is nu makkelijker om je camerabeelden te besturen, doordat je 10 seconden terug of vooruit kunt spoelen, door dubbel te tikken aan de linker- of rechterkant van het scherm. Ook voelt het scrollen door de video soepeler.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Meer apparaten

Google Home ondersteunt nu nieuwe apparaten. Je kunt nu notificaties krijgen van je rook- en koolstofmonoxide-melders. Ook worden er vanaf nu slimme sloten van derde partijen ondersteund, mits ze via Matter verbinden. Deze optie is wel nog exclusief voor de Public Preview-versie van Google Home.

6. Nieuwe widget

Google werkt aan een nieuwe widget voor op je smartphone, waarmee je apparaten, evenementen en andere relevante dingen worden samengevat. Het moment van de dag bepaalt wat je in de widget ziet. Ook kun je via de widget snel acties ondernemen, zodat je minder vaak de Google Home-app hoeft te openen.

Het kan nog wel even duren tot de nieuwe widget uitrolt, want deze zit op dit moment nog verstopt onder Google Home Labs en is alleen op uitnodiging te proberen.

7. Ook besturen via web

Binnenkort wordt het mogelijk om je slimme huis via het web te besturen. In je webbrowser kun je dan onder andere de lampen en temperatuur aanpassen, of de deur van het slot halen. Tot dan vind je de nieuwe functies in de Google Home-app voor je smartphone.

Google Home Google LLC 7.6 (3.236.325 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Google Home op je Google TV Streamer

Wist je dat je jouw slimme huis ook kunt besturen via je Google TV Streamer? We leggen uit hoe dat werkt.